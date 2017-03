El socialismo afín a Susana Díaz intenta rebajar la presión sobre su candidatura

Los dirigentes del PSOE que desean un partido liderado por la presidenta andaluza, Susana Díaz, intentan rebajar la presión sobre la jefa del Ejecutivo autonómico. La firmeza con que defienden su opción, en un proceso interno de primarias y congreso que culmine con su proclamación como secretaria general del partido no mengua, al contrario, pero al mismo tiempo estos dirigentes prefieren no atosigar a Díaz para que dé el paso y anuncie, ya, su candidatura. El próximo sábado, 4 de marzo, puede ser el día en un acto organizado por el PSOE-A para celebrar, con algunas fechas de retraso en el calendario, el 28-F.

Precisamente con esta fecha como parapeto, Díaz ha eludido a lo largo de toda esta semana pasada cualquier pronunciamiento, alegando con reiteración que sería de mal gusto "hablar de una misma" cuando de lo que se trataba en los actos que ha protagonizado fuera de Andalucía era de conmemorar la efeméride de la comunidad. "No les quepa duda de qué hablaré", ha repetido en más de una ocasión a los periodistas que han demandado conocer de ella misma si luchará por el liderazgo del PSOE.

¿Qué candidato es capaz de reunir a más de mil alcaldes de las ciudades más importantes?"

El presidente de la Federación española de Municipios y Provincias (FEMP) y alcalde socialista de Vigo, Abel Caballero, se ha situado en esa línea de quienes han optado por aguardar la decisión de la presidenta andaluza. Caballero, uno de los principales valedores de la líder andaluza en el seno del partido, promotor del acto que Díaz celebró en Madrid con alcaldes el pasado 11 de febrero, cree que ella no ha decidido aún ni será candidata.

A juicio del político gallego, es "obvio" que no lo ha decidido. "Si lo hubiera decidido ya lo hubiera dicho, ¿no?", dijo Caballero, que añadió que no conoce las intenciones de la presidenta andaluza, pero que aunque las supiera no las diría.

"Susana -precisó- tiene su composición de lugar, y ella decidirá si se presenta o no. Y decidirá cuándo anuncia si se va a presentar o no. Yo más adelante, igual que hice hace dos años y medio, y mucha gente, le pediremos que opte", aunque no ha desvelado cuando lo hará. En este contexto, el alcalde de Vigo recordó el acto con más de mil alcaldes que él mismo organizó. "¿Qué candidato es capaz de reunir a más de mil alcaldes? ¿Y qué candidato es capaz de reunir a los alcaldes en términos de población más importantes de España?", se preguntó Caballero.

Aun matizando que todos los alcaldes son igual de importantes, el presidente de la FEMP que hay datos de capacidad de convocatoria. "Ese acto parece que aclaró, ¿no?", apuntado ese susanista declarado. En todo caso insistió en que instará a Díaz a que se presente a las primarias cuando crea que ha llegado "el momento".

Caballero, sí quiso dejar claro que no considera bueno que el PSOE esté cinco meses en unas primarias porque "no pueden ser eternas" y "se va a cansar de primarias hasta el apuntador. A su juicio el problema es que hubo dos precandidatos, en alusión a Pedro Sánchez y Patxi López. "Estamos ya en una campaña a lo largo y a lo ancho de toda España, hablando de unas primarias, en las que aún no sabes si vas a tener los avales para ser candidato o no... Es un poco singular. Bueno pues oye, hay algunos que dicen 'oye, pues nosotros no vamos a ser singulares, nosotros vamos a ir por la norma", ironizó.