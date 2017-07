Susana Díaz proclamó ayer que los socialistas "somos de izquierdas, no nacionalistas". Ante la próxima renovación del sistema de financiación autonómica, la secretaria general del PSOE andaluz, que fue reelegida como tal en este 13º Congreso, dijo lo siguiente: "Las personas van por delante de los territorios, siempre fuimos de izquierda y la izquierda siempre pone a las personas por delante de los territorios; somos socialistas, no nacionalistas". En su primer discurso, no dejó de enviar mensajes a otros partidos, pero también a la nueva dirección federal del secretario general, Pedro Sánchez. "Nosotros defendemos la soberanía de todos, la soberanía nacional", añadió. Como se preveía, la también presidenta de la Junta ha querido utilizar la plataforma que le da este cónclave para establecer líneas distintas frente a la dirección nacional del partido, cuya postura respecto a Cataluña ha sido matizada por el nuevo secretario.

Pedro Sánchez, que hoy estará en este congreso, ha abrazado el concepto de España como nación de naciones, una idea no compartida por federaciones como la andaluza. A ello se une una reciente declaración de la presidenta del partido, Cristina Narbona, en defensa de la asimetría en los federalismos. Este congreso va a marcar las diferencias sustanciales que el partido en Andalucía mantiene con Ferraz, con independencia de los balances numéricos de partidarios de uno y otra. La inquietud que la deriva del PSOE federal abre en algunas comunidades es de dos tipos: la primera, que la asimetría de la que habla Narbona termine por beneficiar, económicamente, a territorios como Cataluña. Y la segunda, que la plurinacionalidad erosione el propio concepto de España.

La líder socialista se ha presentado ante la militancia con un balance cumplido

La gestión de la secretaria general fue respaldada sin problemas por los delegados. Un 94,8% votó a favor, 456 personas, frente a 11 noes y 14 abstenciones. El apoyo ha sido pleno, ya que hasta una parte de los pedristas, son 31 en este congreso, votaron a favor o se abstuvieron. Díaz ya fue elegida secretaria en el proceso de primarias que concluyó sin urnas, ya que no hubo otro candidato. Sin embargo, éste será el último congreso que el PSOE celebre con un requisito tan alto de avales para quienes quieran presentarse candidatos. A partir de ahora, al aspirante le valdrá un 3% de los votos de la militancia y la elección se desarrollará por un sistema de doble vuelta. Sin embargo, los congresos provinciales de octubre aún serán muy exigentes: hay que presentar el 20% de avales de la militancia, lo que hace tremendamente difícil que haya aspirantes pedristas.

Ésta ha sido una decisión de las provincias, pero respaldada por la dirección andaluza, ya que en otros territorios, como Extremadura, se ha adoptado el nuevo sistema. Una disposición adicional de los nuevos estatutos le hubiese permitido al PSOE andaluz convocar primarias con el requisito de ese 3%. Para los pedristas, esta decisión indica el "miedo" de los secretarios provinciales a enfrentarse de modo abierto a su militancia.

Susana Díaz se ha presentado ante este congreso con un balance cumplido, con independencia del resultado de su pasada aventura nacional: "En Granada, en 2013, fue elegida secretaria general, la primera mujer que ocupó ese cargo. Prometí dos cosas: unir al partido, unir al partido para volver a ganar elecciones, perdíamos elecciones en ese momento. Cuatro años después, el PSOE de Andalucía es un partido unido que ha vuelto a ganar elecciones autonómicas y municipales. Cuatro años después, volvemos con el compromiso cumplido". En efecto, las elecciones de 2015 supusieron la vuelta a la victoria del PSOE, aunque en esa ocasión necesitó el apoyo de Ciudadanos para gobernar. Meses después llegó una amplia victoria en los municipios de la comunidad, donde el PSOE recuperó algunas alcaldías de capitales. Lo que Susana Díaz promete a su partido es que el ciclo en 2019, cuando se vuelvan a celebrar autonómicas y municipales, también será exitoso. En ningún momento la presidenta se refirió a su aventura en las elecciones primarias socialistas. Sí sostuvo que había contado con el apoyo de la militancia andaluza cuando lo había necesitado, pero poco más, y es que este congreso quiere servir como un telón que cierre ese último capítulo de la presidenta de la Junta.

En el turno de palabras, sólo se oyeron algunas voces críticas, de delegados de Cádiz y de Málaga. José Expósito, de La Línea, manifestó que la trayectoria del partido no ha sido tan excelente como Díaz expuso ante el pleno. El delegado de Málaga se quejó de que el ex secretario general Carlos Sanjuán no fuera invitado a un congreso, donde sí han estado otros tres ex secretarios: Griñán, Chaves y Rodríguez de la Borbolla.

En el congreso de los socialistas andaluces sólo hay 31 delegados considerados pedristas -de un total de 481-, pero también asistieron tres miembros de la Ejecutiva federal, los tres andaluces: la gaditana María Jesús Castro, el granadino José Antonio Rodríguez y el malagueño Ignacio López. Se les vio en el plenario cerca de los ex presidentes Chaves y Griñán, pero aplaudieron poco la intervención de Susana Díaz al inicio del congreso. O nada. La razón, explicada por Castro y Rodríguez, es que la presidenta no hizo ninguna mención al secretario general al hablar del partido; en efecto, habló de los retos en Andalucía y en España, pero Díaz eludió cualquier mención a la dirección de Pedro Sánchez. Para José Antonio Rodríguez, alcalde de Jun, también resultó revelador que en la agenda repartida no figurara tampoco la intervención de mañana de Pedro Sánchez, que clausura el congreso. Otras fuentes sostienen que el folleto se imprimió antes de que se confirmase la asistencia del secretario general. Como se prevía, las enmiendas de los pedristas no fueron aceptadas.