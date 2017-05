El sosegado paladín de la unidad

La candidatura de Patxi López tuvo mucho de sorpresa. Al menos para la opinión pública. Hacía poco más de tres meses del Comité Federal que acabó con Pedro Sánchez fuera de Ferraz. Entonces el ex lehendakari estuvo con su jefe de filas. Una muestra: su mano derecha, el histórico del PSE Rodolfo Ares, se enzarzó en una discusión con la sevillana Verónica Pérez -que pretendía ejercer de "única autoridad"- para defender las tesis pedristas aquel 1 de octubre.

El 15 de enero, el fiel escudero de López estaba, otra vez, detrás de su jefe de siempre. Sorpresa. El ex presidente del Congreso de los Diputados, que se había abstenido a regañadientes, reconoció el error de dejar vía libre a Rajoy para coger la bandera de los críticos con las tesis de la gestora. Sánchez estaba descabalgado, en barbecho antes de volver a echarse a la carretera, y López saltó al ruedo antes que nadie.

Fue capaz de pactar con el PP para llegar a Ajuria Enea, pero apoyó al PNV cuando dejó el Gobierno

Si su objetivo era atraer a los fieles del ex secretario general, la jugada le salió bien sólo a medias. Óscar López, portavoz en el Senado con Sánchez, es uno de los jefes de la campaña del vasco. El riojano César Luena, mano derecha orgánica de Sánchez, cree que el ex lehendakari es la única forma que tiene el PSOE de sobrevivir. Francina Armengol también se subió al carro, pero la presidenta balear volvió al pedrismo cuando decidió que 10.000 avales eran pocos para plantar cara a Susana Díaz.

El dirigente vasco empezó a perder fuelle cuando su ex jefe bajó hasta Dos Hermanas para darse un baño de masas y plantar cara a la gestora. El propio Sánchez llegó a tachar a López de traidor, pues fue quien lo instigó a dejar el escaño y provocó en él ese letargo que, en algunos días de noviembre, parecía definitivo. Nada más lejos de la realidad. Sánchez empezó a llenar auditorios, dejó muy atrás al vasco en número de firmas y se sucedieron los rumores de abandono.

Pero Patxi López no es ningún novato. Va a llegar hasta el final y con buenas críticas, pese a las acusaciones de ser una muleta para Susana Díaz. El ex lehendakari remontó -discretamente, eso sí- tras un debate donde aplicó una lógica aplastante. "¿Cómo nos va a votar nadie si a los socialistas nos ven chillarnos en público?", ha dicho más de una vez en los mítines. Pese a haber subido el tono con Sánchez en la recta final -"me parece bien que si no tienes ideas cojas las mías, Pedro"- es casi natural que sea el único aspirante socialista que esgrime de forma creíble la unidad como argumento para convencer a los suyos en la votación que se celebra hoy.

López tiene experiencia en eso del equilibrismo. En la campaña autonómica de 2009 se dedicó a negar en todos los idiomas que conoce -incluso en euskera, pese a que tuvo que ir a clases de refuerzo- un pacto de Gobierno con los populares de Antonio Basagoiti. No utilizó la fórmula pedrista de "no es no", pero sí calcó el espíritu. Acabó en Ajuria Enea, jurando bajo el árbol de Guernica sin humillarse ante Dios, como establece la fórmula clásica y como hicieron todos sus antecesores del PNV. Cambió la Biblia de la Casa de Juntas de la localidad vizcaína por un ejemplar del Estatuto de Guernica y cambió el color político del Gobierno vasco, coto privado de los jeltzaleshasta su llegada. Lo hizo gracias al apoyo del PP, en un Parlamento regional sin izquierda abertzale por orden judicial y se inventó un Día de Euskadi, una suerte de Aberri Eguna alternativo, poniendo tierra de por medio con el nacionalismo.

El festivo de López duró tres años en el calendario vasco. Lo que duró él al frente del Ejecutivo. Pero no será recordado por ese logro pírrico. El 20 de octubre de 2011, ETA anuncia un "compromiso claro, firme y definitivo" de "superar la confrontación armada". Tras años de un intenso acoso policial y una desaparición paulatina de la tolerancia social que había en el País Vasco, ETA dejó de matar con un lehendakari socialista en Vitoria.

Tuvo que adelantar las elecciones autonómicas y, después de ensayar la gran coalición, en otro ejercicio de equilibrismo, pactó con el PNV de Íñigo Urkullu antes de dejar su patria chica y entrar de lleno en la política nacional. El éxito es indudable. Hubo incluso quien lo vio como sucesor de Rubalcaba para las primarias de 2014, pero él se situó con su ahora contrincante y postrero ganador, Pedro Sánchez. La recompensa fue convertirse en tercera autoridad del Estado como presidente del Congreso de los Diputados. Otra muestra de su vitola de hombre de consenso y dialogante.

La fuerza de su candidatura a liderar el PSOE bebe del respeto que emana ese papel sosegado de reconstructor, pero hay que tener en cuenta que López tiene pedigrí entre los militantes del puño y la rosa. Hijo del histórico líder sindicalista Eduardo López Albizu, Lalo, vio pasar por su casa de Portugalete, al final de la ría del Nervión, a Felipe González, Manuel Chaves y Txiki Benegas, entre otros forjadores del PSOE posterior al franquismo. La principal tarea del ganador de esta noche será soldar un partido resquebrajado y quitar el óxido a una fuerza capaz de arrasar en las urnas. Si se trata de eso, Patxi López ha tenido en quien fijarse. Otra cosa es que reciba la confianza de sus compañeros.