El superviviente del incendio de Jerez niega que fuera provocado por una vela

Jesús Catalán, uno de los dos supervivientes del incendio que mató a tres personas de una misma familia en una urbanización de Jerez el pasado 29 de diciembre, niega que el siniestro se produjese tras dejarse unas velas encendidas antes de ir a dormir.

Catalán es taxativo cuando señala que "la gente ha dicho muchas tonterías al respecto". "Las velas estaban todas apagadas. Jamás se nos ocurría irnos a dormir dejando velas encendidas en el patio", apunta a la vez que señala que el origen pudo estar en la alargadera que permitía encender las luces del árbol de Navidad que estaba en el patio techado. "O fueron las lucecitas del árbol o la alargadera", asegura. Tampoco solía quedarse encendido, aseguró el joven, pero quizás alguien lo tocó pues la alargadera cumplía varias funciones además de dar luz al árbol.

Fue el pasado lunes cuando, por fin, Catalán abandonó las instalaciones de la UCI donde fue atendido de numerosas quemaduras en cara, manos, brazos, costado y daños pulmonares por inhalación de humos. Su hermana Cristina sigue ingresada en la UCI, así como a tres personas a las que ayer calificaba como "tres de los cuatro pilares de mi vida". Se refiere a Noelia, su novia, y sus padres, que perdieron la vida en el suceso.

"Lo primero que recuerdo fueron los gritos de mis padres. Fue levantarme, salir y darme cuenta que había un calor impresionante en toda la casa, humo por todas partes pero no había llamas". Eran las 04:00 aproximadamente. Apenas tres horas antes había llegado a la vivienda de sus padres tras terminar de trabajar para ir preparando la celebración de la cercana Nochevieja. En el sofá se encontró a su madre. "No se iba a dormir hasta que todos llegábamos a casa. Se iba a levantar temprano y la dejé allí descansando". Cuando todo acabó, la madre de Jesús fue encontrada en el pasillo de la vivienda. No tuvo tiempo para avanzar más.