Los 'susanistas' ya se organizan para cubrir todos los municipios andaluces

Los susanistas andaban contenidos, casi como si no existiesen más allá de los consabidos apoyos de los presidentes autonómicos y de algunos ex dirigentes, notables, pero representantes del pasado. Ha bastado que Susana Díaz anunciase que el día 26 de marzo presentará su candidatura en Madrid para que el movimiento subterráneo comience a aflorar.

En la provincia de Sevilla ya están en marcha grupos de apoyo a la candidatura en todos los municipios, y lo mismo ocurre con los de Cádiz, que preparan un acto de presentación para principios de semana. También pasa en Jaén, en Granada y en Almería. Allá donde haya una agrupación del PSOE andaluz habrá un grupo electoral de Susana Díaz. Así lo explicaron ayer algunos de los dirigentes provinciales. Uno de ellos puso especial énfasis en el respaldo que la presidenta tiene de la mayor parte de los alcaldes y de los secretarios locales, porque ellos son los principales prescriptores de votos en las agrupaciones. Aunque la militancia, se explicó, cuenta con información desde todas las candidaturas -casi una sobreinformación si se atiende a la redes sociales-, el afiliado termina por exponer las opiniones en común con sus más cercanos y, en este ámbito, los secretarios locales tienen el liderazgo. Quizás sea por eso que la división es mayor allí donde estos mandos locales son más débiles.

Pero no es sólo desde Andalucía desde donde recibe respaldos. El secretario general de Juventudes Socialistas, Nino Torre, convocó ayer a los medios en Madrid para presentar un grupo -Los primeros1.000- de "agentes electorales" de Susana Díaz. Torre sostuvo que Pedro Sánchez no es más de izquierdas que la presidenta andaluza, tal como indica el ex secretario general, y la prueba es, según aseguró, que la mayor parte de Juventudes está detrás de Díaz, siendo la organización juvenil más izquierdista que el propio partido. Torre también se opuso, tal como desean los pedristas, al voto telemático. La opinión de los seguidores de Sánchez es que quien controla el aparato y a los líderes locales -alcaldes y secretarios- puede presionar el mismo día de la votación, ya que las urnas se colocan en las sedes de las agrupaciones. Para evitar esto, la propuesta de Sánchez es que también se pueda ejercer el voto por internet. "Nadie es más libre por votar desde su casa", indicó el líder de Juventudes Socialistas.

A partir del lunes comenzarán a hacerse públicos más apoyos que Susana Díaz tiene en el partido y en las instituciones gobernadas por los socialistas. Se trata de calentar motores de cara al acto de presentación del domingo 26 de marzo. La organización ha escogido uno de los lugares con más aforo de Madrid, el recinto de Ifema. A este centro acudirán representantes de los grupos de apoyo y se espera la presencia de los dirigentes que respaldan a la candidata. Es el caso del ex presidente José Luis Rodríguez Zapatero.

Felipe González valoró ayer que la candidatura de Susana Díaz se atiene a la "lógica", pero evitó hacer otras afirmaciones más efusivas. El ex presidente del Gobierno estuvo desde el principio con Díaz y en especial desde que rompió relaciones con Pedro Sánchez después de que éste le anunciase que sí se iba a abstener en la investidura de Mariano Rajoy. Además de estos ex presidentes, José Bono y Ramón Jáuregui también la respaldan, y se prevé que Alfonso Guerra realice una declaración o acompañe a Díaz en algún acto.

La campaña en sí no comenzará hasta dos semanas antes de la elección en urna. Ferraz ya tiene decidido que el Comité Federal se celebrará el 8 de abril, aunque sea el Sábado de Pasión y una parte del país haya puesto destino a los lugares de vacaciones de Semana Santa. Si es así, las primarias se convocarían para el domingo 21 de mayo, y la campaña se fecharía en las dos semanas anteriores durante no más de 10 días. Si los tres candidatos, Susana Díaz, Pedro Sánchez y Patxi López, consiguen los avales del 5% de la militancia, lo que se da por seguro, Ferraz posibilitará los mismos medios a todos, aunque cada uno cuente con estrategias distintas de financiación. Entre el final de este proceso y el congreso, que se celebrará del 16 al 18 de junio, habrá cuatro semanas para negociar una nueva dirección entre, al menos, dos de los equipos, de tal modo que la Ejecutiva salga del cónclave con un porcentaje de votos mayor que el que arrojará las primarias.

Desde el entorno de Susana Díaz se explica lo que ella misma expresó a una señora en una visita a Castilleja de la Cuesta el miércoles pasado: estará en Andalucía y en Madrid. "Aunque tendré que trabajar el doble", le dijo a una mujer que le preguntó por su futuro en este pueblo del Aljarafe sevillano. La idea de la presidenta es compatibilizar su puesto en la Junta con la Secretaría General del PSOE, en el caso de que ganase las primarias. Si es así, Díaz podría seguir en San Telmo hasta que Mariano Rajoy convoque las elecciones.