El tribunal suspende el juicio hasta el día 26 por la convalecencia de Vallejo

Después de cuatro recesos y una mañana totalmente perdida, la Sección Primera de la Audiencia de Sevilla ha decidido sobre las tres de la tarde de hoy suspender hasta el próximo lunes, días 26 de febrero, el juicio por el denominado "procedimiento específico" de los ERE, debido a que el ex consejero de Innovación Francisco Vallejo está convaleciente de una intervención quirúrgica que le impide acudir a las sesiones del juicio.

El tribunal ha reanudado la duodécima sesión del juicio dando a conocer precisamente el informe complementario elaborado por el médico forense, que se ha desplazado al domicilio de Francisco Vallejo para realizarle un reconocimiento físico. El forense ha concluido que si bien el acusado presenta una "adecuada evolución" de la intervención quirúrgica a la que fue sometido la semana pasada y esto "no le impide acudir como espectador" a las sesiones del juicio, dado que aún continúa con el dolor abdominal "se aconseja" posponer el desplazamiento del acusado para el 26 de febrero, día en que también estaría en condiciones de prestar declaración, precisa el informe, que no obstante señala que Vallejo si estaba "apto" para seguir el visionado del juicio desde casa.

Tras dar a conocer el informe, el presidente del tribunal, el magistrado Juan Antonio Calle Peña, ha pedido a las partes que se pronuncien sobre la suspensión del juicio hasta el lunes, que ha sido solicitada por la abogada del acusado, Encarnación Molino, y a la que no se han opuesto la Fiscalía Anticorrupción y las acusaciones populares, mientras las defensas se han adherido a la petición de suspensión.

El fiscal Juan Enrique Egocheaga ha pedido, no obstante, que se hagan a Vallejo y a los demás acusados las "advertencias legales oportunas", recordándoles que se "puede ordenar una orden de detención" en caso de no asistir a las sesiones del juicio.

El tribunal ha accedido a la suspensión, citando al acusado para el próximo lunes incluyendo las advertencias dl fiscal, y también ha decidido modificar el calendario, añadiendo sesiones de tarde para recuperar algunas de las que se pierden estos días. De esta forma, los días 26 y 27 de febrero y el 5 de marzo habrá sesiones de mañana y tarde.

Los magistrados acordaron que el forense visitara a Vallejo en su domicilio después de que en un primer examen, tras examinar la documentación médica, el forense concluyera que la cirugía laparoscópica a la que se ha sometido "no le impide acudir" a la sala de vistas para seguir las sesiones porque no tiene que realizar grandes esfuerzos físicos.

Tras exponer en la Sala el informe forense, el presidente del tribunal ha señalado a la defensa de Vallejo que tenía que comparecer en la vista o bien dar su consentimiento para que la misma continúe en su ausencia, por lo que se ha producido un nuevo receso para que la abogada Encarnación Molino comunicara su decisión al acusado. La letrada ha protestado por un trato que ha tildado de "excesivo rigor y dureza".

La abogada ha hablado con Francisco Vallejo y le ha traslado al tribunal que éste "no puede asistir al juicio porque está enfermo y guardando reposo" y el magistrado Juan Antonio Calle Peña ha respondido que "al tribunal lo que le vale es lo que dice el forense".

A partir de ese momento, se ha generado una discusión entre el tribunal y la abogada del ex alto cargo por cuanto la defensa ha insistido en que debe estar presente en las sesiones pero no puede hacerlo por no estar en condiciones, mientras que el tribunal ha reiterado que "con arreglo a ese informe forense debe venir al juicio" o dar su consentimiento para que continúe sin él.

El presidente del tribunal ha elevado la voz para zanjar el debate: "No admito más discusiones. La interpretación que hace el tribunal es la del informe del forense", ha aseverado, mientras la abogada insistía en impugnar el informe forense y mostrar su "disconformidad absoluta" con el dictamen del facultativo adscrito a los juzgados de Sevilla. La letrada ha insistido en la "absoluta indefensión" que le genera esta situación y durante unos minutos ha mantenido el debate con el presidente, reiterando en que Vallejo no puede venir por motivos de salud.

La Fiscalía Anticorrupción ha dicho que, a la vista del informe forense, comparte el criterio de la Sala, por lo que Vallejo debe asistir o dar su consentimiento para que siga el juicio; una postura que ha sido secundada por la acusación particular que ejerce el Partido Popular, mientras que la acusación popular del sindicato Manos Limpias ha considerado que sería procedente que el forense emitiera un nuevo informe después de visitar al acusado en su domicilio. Varias defensas han alertado de los posibles riesgo de nulidad en torno a esta cuestión y han apostado igualmente por la realización de este segundo informe forense, previa visita al acusado, al existir una "divergencia de criterio" de dos doctores, dado que el cirujano que lo ha operado aconseja que guarde reposo.

A la vista del debate generado y, tras un nuevo receso para deliberar, el tribunal ha decidido que el forense se desplace al domicilio de Vallejo para hacerle un reconocimiento físico y emitir un nuevo informe, que ha sido determinante para acceder a la suspensión del juicio.

El primer informe forense que ha leído el magistrado señala que Francisco Vallejo fue intervenido por la técnica de laparoscopia el 14 de febrero de una colecistitis aguda litiasica, de la que recibió el alta el día 15 y de acuerdo con el dictamen forense esta patología y su recuperación no le impide asistir a las sesiones del juicio por el "procedimiento específico" de los ERE.

Al inicio de la duodécima sesión del juicio, la abogada Encarnación Molino, ha informado al tribunal de la incomparecencia del ex consejero Francisco Vallejo, que fue intervenido quirúrgicamente la semana pasada por laparoscopia y está actualmente en casa convaleciente. La abogada defensora ha aportado un informe del cirujano que le intervino, que aconseja que Vallejo continúe su reposo en casa y evitando someterse a situaciones de “estrés psíquico”, por lo que ha solicitado al tribunal la suspensión del juicio “por unos días” porque, según ha afirmado, la presencia de Vallejo en la vista oral es “absolutamente imprescindible” para garantizar su derecho de defensa. Vallejo se ausentó de la sesión el pasado martes al sentirse indispuesto y tuvo que ser trasladado en ambulancia al hospital Virgen del Rocío, donde fue intervenido de urgencia, ha recordado la letrada.

Molino ha añadido que la suspensión de la vista no puede ser suplida con el visionado de las sesiones, puesto que el ex consejero de Innovación “está débil, dolorido y no pude visualizar desde su casa las cintas” con las sesiones del juicio, recordando asimismo que el derecho de defensa es uno de los “pilares básicos del derecho a un juicio justo”.

El fiscal Anticorrupción Juan Enrique Egocheaga ha pedido antes de pronunciarse sobre la suspensión que el acusado sea examinado por el médico forense, para conocer con exactitud el estado del mismo y sobre todo si está incapacitado para visionar las sesiones desde su casa.

El resto de defensas se han adherido a la petición de suspensión o han explicado al tribunal que no tenían “nada que alegar” ante esta solicitud, y otro de los abogados defensores, Manuel Pérez Cuajares, que representa al ex director de Trabajo Juan Márquez, ha recordado a los magistrados que “no puede ignorar la Sala que la defensa técnica se nutre de las aportaciones de los acusados”, por lo que ha considerado imprescindible la presencia del procesado siguiendo las sesiones.