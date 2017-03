Dos testigos destacan el "excesivo" cariño del padre Román

Un joven que fue monaguillo en la parroquia de San Juan María Vianney del barrio granadino del Zaidín declaró ayer en el juicio del caso Romanones que "desapareció de allí" tras vivir situaciones de "excesivo contacto físico" y "cariño" por parte del padre Román M.V.C., como "besos en el cuello", "caricias en el muslo debajo del brasero" y proposiciones de masajes, aunque garantizó que nunca sufrió abusos sexuales.

Todos los testigos que declararon en la cuarta jornada del juicio contra el padre Román, acusado de abusos sexuales a un menor desde 2004 a 2007, coincidieron en señalar que no fueron víctimas de agresión sexual. Sus testimonios muestran discrepancias, no obstante, entre quienes sí experimentaron conductas "anormales" que les hicieron "romper la relación" con el llamado grupos de los Romanones y los que niegan "en rotundo" que esto pudiera ocurrir.

Todos los testimonios coinciden, no obstante, en que no hubo agresiones sexuales

Uno de los primeros testigos, José M. S., relató que en una convivencia en la vivienda que el grupo de sacerdotes tenía en Los Pinillos el padre Román le dijo que tenía que dormir con él. "Me negué en rotundo". El sacerdote le pidió que le hiciera un masaje que tampoco le quiso realizar, a pesar de la "insistencia" del párroco, que según mantiene se encontraba "en calzoncillos" durante toda la conversación. "Al día siguiente me fui y desaparecí de allí". No se lo contó a nadie, "ni a mis padres", hasta que se "desahogó" años más tarde con Daniel, el denunciante.

Otro testigo narró otra situación en la que, estando en la vivienda del padre Román por ser invitado a pasar la noche, se fue a duchar tras hacer ejercicio y "al descorrer la cortina se lo encontró allí", momento en el que el sacerdote "extendió la mano hacia mis genitales". Este testigo Afirma que en aquel momento, con unos 20 años, se tapó y tras vestirse y cenar "se fue de allí en cuanto pudo y sin decir nada".