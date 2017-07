"Esta tierra está siendo golpeada de forma brutal por la derecha"

Nuria López (Écija, 1978) releva al histórico Francisco Carbonero al frente de CCOO-A, el primer sindicato de Andalucía con más de 150.000 afiliados. Abogada de profesión y curtida en el ámbito de la prevención de riesgos laborales, está acostumbrada a romper barreras. Es la mayor de tres hermanos y la primera persona de su familia que ha estudiado en la universidad. También es la primera mujer que dirige CCOO-A y su líder más joven. La palabra que más repite a la hora de definir su trayectoria sindical es "normalidad". Y recalca frente a los "bulos", que el 93% del presupuesto de la organización procede de las cuotas de los afiliados.

-Es un momento histórico para el sindicalismo andaluz. Dos mujeres al frente. Y ambas de Écija. ¿La responsabilidad por ser mujer y haber roto un techo de cristal es mayor si cabe?

-Abrir el camino siempre supone superar obstáculos. Pero en Comisiones Obreras ha habido un proceso natural donde se han venido haciendo políticas positivas en favor de la incorporación de la mujer a la toma de decisiones y los puestos de responsabilidad. Es verdad que se rompe un techo de cristal, pero no por la secretaria general, sino por el conjunto de la organización. Las mujeres que estuvieron anteriormente en muchos puestos de dirección abrieron una gran grieta en ese techo de cristal.

-Pero ese techo de cristal no se ha roto a nivel nacional.

-Sí se ha roto el techo generacional, y la comisión ejecutiva federal es paritaria. Las cosas se van abriendo paso de forma natural en Comisiones Obreras con la política de acción positiva que se viene llevando y por el trabajo de compañeros y compañeras desde sus centros de trabajo.

-La hornada de sindicalistas formada en un movimiento obrero clásico y que vivió la transición ha dado paso a una nueva generación que se ha encontrado con un legado peor de lo esperado. ¿Cómo lo afronta?

-No creo que el legado sea peor que el que tuvieron nuestros antecesores ni que cualquier tiempo pasado sea mejor. Si no, negaríamos la lucha de muchos hombres y mujeres que han abierto posibilidades para otros compañeros. Lo que sí es cierto es que la crisis económica y la globalización sin reglas a la que nos enfrentamos ha removido muchos cimientos que habíamos construido con esa lucha. El reto principal es intentar transmitir que la organización de los trabajadores es el único instrumento que tenemos para hacer frente a esas agresiones que nos llegan día a día. Con independencia del tipo de contrato o de actividad profesional que tengan, queremos que conciban que Comisiones Obreras es su sindicato y que se puede vertebrar la mejora de sus condiciones.

-Llama la atención la apatía de los trabajadores en Andalucía pese al alto desempleo. ¿Qué papel han tenido los sindicatos?

-El ataque contra los derechos de los trabajadores por parte del capital y las grandes corporaciones económicas ha sido brutal. La reforma laboral ha sido un arma que se ha usado por parte del Gobierno central y el PP. Es verdad que la de 2010 tiene elementos graves. Pero la de 2012 pulveriza los derechos de los trabajadores y trabajadoras. Eso genera miedo y la parálisis repercute al final en las posibilidades de defensa. En todo este tiempo, el sindicato ha intentado que el miedo cambiara de bando. Hemos trasladado a las empresas que este modelo económico que se está imponiendo debe transformarse en un modelo mucho más democrático y equilibrado.

-¿Y puede ser también un efecto de la paz social lograda con los acuerdos de concertación en los años de bonanza?

-No lo comparto. Hay una visión errónea de dos conceptos. Los trabajadores tenemos dos instrumentos para intervenir en nuestras condiciones laborales y el reparto de la riqueza. El primero de ellos es la negociación colectiva, que es donde pactamos con la empresa mejores condiciones laborales. Y el segundo es influir en las decisiones de los gobiernos sobre las políticas que benefician a los trabajadores como ciudadanos. Eso es la concertación y el diálogo social. Hubo muchos conflictos durante los momentos de concertación. No se ha explicado bien y lo asumo como error del conjunto de la organización. La concertación significa sentarnos en una mesa e intentar que los gobiernos no impongan las políticas públicas en función únicamente de sus ojos.

-Pero lo que caló de la concertación fue que se trató un reparto de ayudas para cursos de formación que acabaron bastante mal.

-No es así. Se confunde el diálogo social y la concertación con la gestión de determinados programas. Por cierto, en la mayoría de ellos, Comisiones Obreras no tiene ninguna causa abierta. Se ha confundido el derecho a intervenir en las políticas públicas, al que nunca vamos a renunciar.

-¿Cómo se ha vivido en el sindicato la imputación de su antecesor, Francisco Carbonero?

-Nosotros tenemos claro que vamos a seguir defendiendo el derecho a intervenir para que los trabajadores salgan en las mejores condiciones cuando las empresas despiden. Quizás, todo este ruido mediático está poniendo en cuestión este instrumento de intervención, porque lo que se quiere por parte de las empresas, de la derecha y del capital, es que los trabajadores salgan con peores condiciones todavía. Hay que ser muy prudentes, porque luego se deteriora la imagen de las organizaciones. Si se tira de hemeroteca, lo que ayer era cuestionado, hoy se ve que la justicia va por otra vía. Se destrozan organizaciones, vidas personales, compañeros. ¿Y quién resarce eso? No sé quién genera tanto ruido mediático no con qué interés, pero me parece un ataque brutal.

-De la reciente reunión de los agentes sociales con la presidenta de la Junta, Susana Díaz, salieron un acuerdos un tanto etéreos. ¿Qué esperan lograr de ese renovado diálogo social?

-Nosotros esperamos trazar una hoja de ruta, con acuerdos concretos y elementos que permitan hacer un seguimiento cierto. Si Andalucía quiere engancharse al tren de la recuperación, debe reivindicar ante el Gobierno de España lo que nos corresponde. Y ésa es la primera obligación que tenemos los agentes sociales, los partidos y el Gobierno andaluz. Nuestra tierra está siendo golpeada de una forma brutal por parte de la derecha de este país, que quiere seguir teniendo una Andalucía subsidiada para tener un ejército de reserva de mano de obra de barata. CCOO va a estar a la cabeza de esa reivindicación de que los andaluces no queremos ser de segunda, sino lo que siempre hemos sido, de primera. Eso significa que nos tienen que reconocer como ciudadanos. Los andaluces no somos un 13% de la población española, sino un 18%, y eso lo tiene que cuantificar el Gobierno central porque de ahí se derivan muchísimos servicios públicos. Lo que le pedimos a la Junta es que lidere esa reivindicación y establezca una hoja de ruta dentro de las competencias de nuestra comunidad. Por ejemplo políticas activas de empleo.

-¿Qué falla en Andalucía para que no se reduzca el diferencial del paro con el resto de España cuando la economía crece casi al 3%?

-Esa pregunta hay que trasladársela al empresariado andaluz. Una gran parte es bastante egoísta. En salarios estamos por debajo de la media del Estado y se abusa de la temporalidad. Hay un problema de mentalidad, porque se sigue pensando en la reducción de costes como la única alternativa. La subida salarial es más necesaria que nunca para que la recuperación repercuta en el conjunto de los trabajadores.

-Empezó a trabajar en prevención de riesgos laborales. La siniestralidad vuelve a repuntar. ¿No se han aprendido las lecciones del pasado?

-Algunos han aprendido menos que otros. Cuando se planifica una empresa sólo con la calculadora y la óptica del corto plazo, al final siempre pierden los trabajadores. Las patronales deben hacer un esfuerzo. ¿Por qué no puede haber una reforma empresarial y en vez de hablar de tanto emprendimiento se hable de la democratización de la cultura de las relaciones laborales? Somos los primeros que quieren que las empresas tengan beneficios, pero que parte de ellos se reinviertan en formación de los trabajadores o en prevención de riesgos laborales. Y la dejadez de las administraciones también ha contribuido a esta situación, que ha derivado en muchas enfermedades profesionales que dan la cara años después.

-En el sector público también ha habido problemas, sobre todo en servicios esenciales como la sanidad o la educación, donde han surgido sindicatos corporativos para recoger sus demandas. ¿Qué respuesta se está dando desde CCOO?

-Hemos hechos tres huelgas generales en la crisis. Y en todas hemos reivindicado la defensa de los servicios públicos. Algún error habremos cometido cuando no lo hemos trasladado bien a los trabajadores. Pero también es verdad que hay un contexto de contaminación contra los sindicatos de clase. Y la pregunta que me hago es que cuando se exalta una plataforma frente a los sindicatos de clase es porque hay unos intereses detrás que no son los de la mayoría de los trabajadores de Andalucía. Pese a los errores, en CCOO podemos tener la conciencia tranquila de que hemos puesto toda la carne en el asador para defender a los servicios públicos en Andalucía.