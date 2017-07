El tortuoso camino hacia la interinidad

Los tres sindicatos que avalaron el pacto con el SAS entienden que se trata de una situación excepcional, lo que justifica el proceso seguido, pero entienden que la voluntad de estabilización de la Junta debe seguir adelante con la convocatoria de una oferta pública de empleo masiva. El objetivo es convertir en fijos a los interinos, puesto que la tasa de temporalidad sigue siendo extremadamente alta. Y en la Junta están por la labor, aunque pretenden ir de la mano del Gobierno central y el resto de regiones, lo que puede provocar que se dilate el proceso. "No sabemos si será en 2018, 2019 y 2020", reconoce Celia Gómez. "Es una falta de valentía", contesta el ugetista Antonio Macías, que añade: "Los ciudadanos tienen que tener siempre al mismo médico. No pueden estar cambiando siempre".

"El proceso es satisfactorio con incidencias locales que se están resolviendo", apunta el secretario de Salud de la federación de empleados públicos de UGT, Antonio Macías. "No podíamos no firmarlo", explica Andrés Jiménez, del Sindicato Médico Andaluz, que justifica su adhesión al pacto por el alto número de beneficiarios -"unos 5.000 facultativos"- y porque significaba cumplir con una sentencia judicial. José Antonio Aparicio, secretario general de la federación de sanidad de CCOO, también defiende la iniciativa aunque se queja de ciertas dilación en su aplicación.

El Servicio Andaluz de Salud no era una excepción. Antes de la crisis tenía en plantilla a unos 6.000 eventuales -entre el 8% y el 10% de sus trabajadores-, desvela Celia Gómez, directora general de profesionales del SAS. "Era una tasa técnica. Las jubilaciones que se producen sobre la marcha no se pueden cubrir de forma inmediata", explica. La situación cambió con la crisis económica. Varios años sin oposiciones y con una tasa de reposición cero impuesta por el Gobierno central en 2012 multiplicó el número de empleados hasta alcanzar los 14.000.

Hay una enfermera del Hospital Universitario de Madrid que le ha echado un cable, como mínimo, a 13.587 trabajadores del sistema sanitario público de Andalucía. María Elena Pérez López, que así se llama, denunció al Servicio Madrileño de Salud ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea porque consideraba que su labor no era propia de un trabajador eventual. Los jueces de Luxemburgo le dieron la razón e impugnaron una práctica habitual de las administraciones públicas españolas desde que comenzó la crisis económica: cubrir con contratos eventuales puestos de trabajo estructurales.

Una oferta pública y un concurso de traslado en camino

El proceso de búsqueda de estabilidad en el empleo del SAS comienza con la interinización de unos 15.000 profesionales y deberá seguir con una oferta pública de empleo masiva en los próximos años para reducir la tasa de temporalidad. Mientras tanto, las oposiciones ordinarias siguen en marcha. El decreto que convoca las de 2017 debe llegar pronto al Consejo de Gobierno. Serán 3.553 plazas -2.555 de acceso libre-, que se corresponden con el 100% de las jubilaciones que hubo en 2016. De la mano irá un concurso de traslado que el SAS quiere activar pronto. "Hay profesionales con plaza en propiedad que quieren cambiar de centro, tienen los puntos necesarios y no pueden porque no se han convocado concursos de traslado", reconoce Celia Gómez. Eso provoca que haya trabajadores que, en el proceso de interinización, obtengan puestos a los que no pueden aspirar los trabajadores fijos del SAS por esa ausencia de concursos. Ese es el problema que, según Gómez, quieren atajar.