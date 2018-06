El tribunal abronca al abogado de Antonio Fernández por sus comentarios a los testigos

El presidente del tribunal, el magistrado Juan Antonio Calle Peña, abroncó al abogado Alfonso Martínez del Hoyo, que representa al ex consejero de Empleo Antonio Fernández, por los comentarios que ha realizado sobre las percepciones que tenía en relación a las respuestas que le ha ido dando la testigo durante su turno de interrogatorio.

El magistrado intervino inicialmente después de que el letrado le dijera a la testigo que ésa era su opinión y que él "no la compartía", por lo que el presidente del tribunal le llamó al orden para que no hiciera ese tipo de comentarios y los reservara para su informe final de conclusiones. El letrado reaccionó ante la interrupción de la Sala y el magistrado replicó que "si cumpliera con sus obligaciones", este tribunal no tendría que interrumpirle por los comentarios a la testigo. El juez añadió que esta advertencia ya había sido reiterada a esta defensa con anterioridad con motivo de otros interrogatorios.

A continuación se produjo el habitual receso de la mañana, en el que los tres magistrados suelen salir juntos a tomar café cerca de la Audiencia de Sevilla, y al regreso del mismo, Juan Antonio Calle Peña volvió a intervenir antes de que continuara la declaración del testigo, para continuar la reprimenda a la defensa de Antonio Fernández. "No le voy a tolerar que haga observaciones sobre el ejercicio de mi labor" al frente del tribunal, dijo el magistrado dirigiéndose directamente al abogado Alfonso Martínez del Hoyo.

El magistrado añadió entonces que este tribunal es "escrupulosamente respetuoso con el derecho de defensa" y precisó que había llamado la atención a todas las partes cuando lo había estimado oportuno, tanto a la Fiscalía como a las acusaciones y a las defensas. Tras el duro reproche del tribunal a esta defensa, continuó con normalidad la declaración de la ex interventora Teresa Arrieta.