El tribunal de los ERE cita a declarar la próxima semana a otros seis testigos de IDEA

La Sección Primera de la Audiencia de Sevilla, que enjuicia el denominado "procedimiento específico" de los ERE, ha citado para la próxima semana a otros seis testigos, en su mayoría antiguos responsables de la agencia IDEA, aunque también comparecerá una funcionaria de la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social de la Consejería de Empleo.

Para el próximo lunes, el tribunal ha citado a declarar a José Vicente Ávila Quintana, que fue jefe de los servicios jurídicos de la agencia IDEA, que comparecerá a las diez de la mañana, mientras que a las 12:30 lo hará el ex director del IFA Antonio Lara Revilla, según recoge una providencia dictada por la Sección Primera de la Audiencia de Sevilla. Al día siguiente, el martes 8, han sido citados el ex secretario general de Administración y Finanzas de IDEA Francisco José Oyonarte Molina y el ex secretario general del IFA Miguel Lucena Barranquero.

Por último, el miércoles comparecerán Silvia Patricia Cortés Ruiz, funcionaria de la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social, que ha sido citada a las diez de la mañana, y para la sesión de tarde, a partir de las cuatro, comparecerá María de la Palma Muñoz, que fue jefa de la asesoría jurídica de IDEA. Esta agencia actuaba como caja pagadora de las ayudas sociolaborales y a empresas a través de las transferencias de financiación que recibía de la Consejería de Empleo, un instrumento que la Intervención consideró que no era adecuado para el pago de las ayudas porque eludía la fiscalización previa.

De los 150 testigos que deben comparecer en el juicio, todavía quedan muchos por rendir testimonio ante el tribunal, dado que hasta ahora sólo lo han hecho cuatro agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y otros tres testigos, por lo que la prueba testifical está avanzado con cuentagotas y el juicio, que está fijado en principio hasta finales de noviembre, puede eternizarse.