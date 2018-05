El tribunal da un toque a la Fiscalía para que pregunte lo mínimo sobre las ayudas individuales de los ERE

Tras dos avisos a todas las partes, el tribunal ha dado este lunes un toque a la Fiscalía Anticorrupción para que pregunte lo mínimo por las ayudas individuales de los ERE que no son objeto de este juicio, el del denominado "procedimiento específico", con lo cual pretende que se agilicen los interrogatorios para evitar que la vista oral se eternice, como de hecho está ocurriendo.

El presidente del tribunal, el magistrado Juan Antonio Calle Peña, ha tomado la palabra tras el receso de la mañana para dirigirse de nuevo a las partes personadas, si bien en esta ocasión ha centrado su llamamiento en "los señores fiscales" delegado de Anticorrupción.

El magistrado ha comenzado su intervención recordando que ya en dos ocasiones anteriores el tribunal ha hecho ver a las partes la necesidad de que no se hagan preguntas que no son relevantes para el proceso o sean innecesarias, y es entonces cuando ha introducido la novedad en su llamamiento. "Venimos observando muchas preguntas relativas a las piezas específicas y ya se dijo al inicio del juicio que el objeto era el procedimiento específico y que se permitirían preguntas concretas sobre ayudas si fuesen necesarias para el enjuiciamiento de esta causa", ha dicho Calle Peña, quien no obstante ha añadido que se están haciendo por parte de los representantes del Ministerio Público "excesivas preguntas" sobre las piezas específicas que "rebasan lo que se dijo que se iba a permitir" para enmarcar esta causa.

Por ello, los magistrados de la Sección Primera de la Audiencia de Sevilla han reiterado que el interrogatorio de los testigos en esta causa "debe ceñirse" a aquello que sea relevante para el enjuiciamiento del denominado "procedimiento específico" tal y como consta en los escritos de acusación de las partes, ha apuntado.

El magistrado ha añadido que espera que esta "llamada de atención" sea atendida por las partes, porque de lo contrario obligaría al tribunal a declarar "impertinentes" todas esas preguntas que, a juicio del tribunal, sobrepasan lo que resulta necesario para esclarecer los hechos que se investigan en esta macrocausa en la que están procesados 22 ex altos cargos de la Junta de Andalucía.

Después de esta advertencia a la Fiscalía, el tribunal ha tomado declaración a un nuevo testigo y, al término de esta declaración –que se ha realizado cumpliendo el calendario fijado para la sesión de hoy, número 52 del juicio-, el magistrado ha vuelto a intervenir para "agradecer a las partes que hayan asumido las indicaciones" y la declaración de este nuevo testigo se haya desarrollado en un "tiempo razonable" que espera "sea la tónica" que se siga en adelante y permita "reconducir" una vista oral que, sin embargo, al ritmo de declaraciones podría prolongarse hasta principios de 2019.

Si sigue la agilidad de la declaración de hoy, el tribunal ha indicado que incluso podría adelantarse a la sesión de mañana alguno de los testigos que en principio habían sido citados para el miércoles.

Las preguntas a las que se refiere el tribunal están en el fondo del rifirrafe jurídico, que otros califican de galimatías, que la Fiscalía Anticorrupción mantiene con el juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla y la Sección Séptima de la Audiencia de Sevilla, que acordó que sólo habría un único juicio para los 22 ex altos cargos imputados, lo que está determinando la exclusión de estos de otras piezas separadas en las que se investigan las ayudas individuales.

La Fiscalía pidió como cuestión previa en este juicio que el tribunal hiciera una "delimitación objetiva de la causa" tras la decisión de la Audiencia de Sevilla de fijar que solo haya un juicio para cada uno de los ex altos cargos, pero la Audiencia lo rechazó alegando que "este proceso, al incoarse con entidad procesal propia, nada tiene que ver, ni con los autos resolviendo apelaciones dictados por otras secciones de esta Audiencia, ni con las incidencias de cada uno de los procedimientos que se están tramitando", por lo que, en este sentido, "no procede la solicitud formulada por el Ministerio Fiscal de devolver las actuaciones al órgano instructor".