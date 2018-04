El tribunal exime a los 22 acusados de la “carga procesal” de asistir al juicio durante los próximos meses

El abogado José Manuel García-Quílez ha recordado que en dos recientes macrocausas celebradas en Sevilla, la de la venta de los suelos de Mercasevilla y la del caso Betis ya se permitió que los acusados no asistieran durante la práctica de las pruebas, mientras que Juan Carlos Alférez, que representa al ex director de IDEA Jacinto Cañete ha recordado que su cliente es autónomo, trabaja como consultor privado y el tiempo que acude al juicio no puede desarrollar sus cometidos profesionales.

Jiménez de Parga se ha anticipado a la oposición del PP al afirmar que esa negativa solo obedece “a razones extraprocesales que no deberían ser atendidas”, un argumento al que se ha sumado el abogado de José Antonio Griñán y Antonio Vicente Lozano, José María Mohedano, quien ha añadido que no hay ninguna ley que impida eximir de la asistencia a los acusados y con ello además se les evita una “penalidad innecesaria y desporporcionada”, dado que muchos residen o trabajan fuera de Sevilla.

El letrado ha añadido que en el caso de Chaves, “la inmensa mayoría de los testigos no tienen nada que ver con los hechos que se le imputan” al ex presidente, y ha señalado que hay antecedentes en otras macrocausas donde los acusados han sido eximidos de comparecer en esta fase de práctica de las pruebas testificales y periciales.

El presidente del tribunal sí ha pedido a cada uno de los acusados que se aproximaran al micrófono para que hicieran constar expresamente su renuncia al derecho de asistencia. Dos de los acusados, el ex presidente Manuel Chaves y el ex interventor general de la Junta Manuel Gómez han agradecido la decisión al tribunal e incluso Chaves ha dicho que “quedaba a disposición” de la Sala.

Calle Peña ha recordado, no obstante, a los acusados que no necesitan autorización para acudir a aquellas sesiones en las que estén interesados en hacerlo, y también les ha dicho que deben reincorporarse a las sesiones en el trámite de elevación de las conclusiones de las partes y en los informes.

Tras escuchar a todas las partes, el tribunal ha señalado que aunque no hay una regulación que permita ausentarse a los acusados de las sesiones sí existen unos “precedentes” por lo que, partiendo de que la asistencia a la vista oral es “un derecho de los acusados que afecta a su derecho de defensa, considera que se puede renunciar al mismo”, y aunque ha señalado que esta Sala “no va a fomentar” la inasistencia, “sí lo autoriza” porque es consciente de que la asistencia es un derecho que debe “compatibilizarse con los perjuicios” que esgrimen los abogados de los ex altos cargos.

El magistrado Juan Antonio Calle Peña ha explicado que la asistencia o inasistencia de los acusados en las macrocausas que duran tantos meses es un problema no resuelto porque la ley de Enjuiciamiento Criminal no regula lo que hacer en este tipo de macroprocesos, y debe “ponderarse” el derecho de defensa y las garantías de los acusados a presenciar las pruebas en el acto del juicio con las alegaciones de las defensas, que han esgrimidos motivos profesionales y de asistencia para solicitar este permiso.

Los ex presidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán y los otros 20 ex altos cargos que se sientan en el banquillo del juicio de los ERE han sido eximidos por el tribunal que los juzga de lo que las defensas han calificado como la “carga procesal” de tener que asistir a las sesiones que se celebren durante los próximos meses, en las que se practicarán las declaraciones de 150 testigos y 12 peritos, aunque tendrán que volver obligatoriamente a la vista oral para el trámite de conclusiones provisionales, es decir, el momento en el que la Fiscalía, las acusaciones populares y las propias defensas eleven a definitiva o modifiquen sus conclusiones provisionales.

Declararán 150 testigos y 12 peritos

La vista oral se reanudará el próximo lunes con la declaración de dos guardias civiles de la Unidad Central Operativa (UCO) que realizaron uno de los atestados incorporados a la causa. En total serán 150 los testigos y 12 los peritos que comenzarán a declarar en el juicio a partir del próximo lunes, día 23 de abril, y que se prolongará durante varios meses.



Entre los testigos propuestos, destaca el actual vicepresidente de la Junta, Manuel Jiménez Barrios, que comparecerá a propuesta de la acusación popular que ejerce el PP, acusación que también intentó sin éxito que declarara la presidenta, Susana Díaz, cuyo testimonio fue rechazado por el tribunal, "al no justificarse mínimamente la relevancia que pueda tener dicha testifical en relación con los hechos a enjuiciar en la presente causa". El tribunal sí accedió a que declare la senadora del PSOE y ex consejera de la Presidencia María del Mar Moreno, que inicialmente fue citada en la causa abierta en el caso de los ERE por el Tribunal Supremo.

En la vista oral sí declararán como testigos tres ex consejeros -Manuel Recio, Martín Soler y Antonio Ávila-, otros dos ex viceconsejeros -Justo Mañas, Gonzalo Suárez- y tres ex presidentes del Parlamento andaluz: Manuel Gracia, Javier Torres Vela, y Fuensanta Coves. El senador del PSOE José Caballos y el ex delegado de Empleo en Sevilla Antonio Rivas también rendirán testimonio.

En el listado figuran además el ex director general de Trabajo Daniel Alberto Rivera y el ex director general de la agencia IDEA Antonio Valverde, quienes fueron exculpados de este juicio por la Audiencia de Sevilla; la ex interventora general de la Junta Rocío Marcos; y los ex asesores de Empleo María José Rofa y Ramón Díaz Alcaraz, este último también ex diputado andaluz del PSOE.

Asimismo, figuran en el listado la ex directora de Seguridad Social de la Junta Esther Azorit, el ex director del Servicio Andaluz de Empleo Antonio Toro Barba, y el ex director general de Formación para el Empleo Juan Manuel Fuentes Doblado. El último testigo que comparecerá es la ex directora general del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social Soledad Córdova, que está imputada en la pieza de la Faja Pirítica.