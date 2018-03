El tribunal cita a declarar a cuatro guardias civiles el 9 de abril

La Sección Primera de la Audiencia de Sevilla, que enjuicia el denominado "procedimiento específico" de los ERE, ha citado para el próximo 9 de abril a los primeros testigos propuestos por la Fiscalía Anticorrupción, en concreto, ese día comparecerán cuatro agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que intervinieron en la investigación de los hechos que se imputan a los 22 ex altos cargos de la Junta procesados.

En una providencia dictada el pasado 16 de marzo, el tribunal ha decidido citar a estos agentes para el día 9 de abril, la semana antes del inicio de la Feria de abril, en atención al número de acusados que "ya han declarado en el acto del juicio y los que restan por hacerlo", por lo que la Sala prevé que para ese día pueda comenzar la fase testifical de este proceso.

A día de hoy quedan sólo por declarar cinco acusados: el ex consejero de la Presidencia Gaspar Zarrías, que rendirá testimonio a lo largo de esta jornada; el ex consejero de Empleo Antonio Fernández, que lo hará la próxima semana, el lunes y martes Santo; mientras que los ex presidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán, y el ex secretario general técnico de Empleo Juan Francisco Sánchez García lo harán a partir del 2 de abril, tras la Semana Santa.

En total serán más de 160 testigos los que deben comparecer en los próximos meses en el juicio de los ERE, dado que a los propuestos inicialmente hay que añadir los que se admitieron a las partes y que fueron solicitados al inicio de la vista oral.