El tribunal que juzgará a Chaves y Griñán podría decidirse con otro sorteo

De poco ha servido que los magistrados de la Audiencia de Sevilla se pusieran de acuerdo para aprobar un turno de reparto específico para las macrocausas. La Sala que enjuiciará a los ex presidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán se podría decidir con un "sorteo extraordinario" entre las secciones penales de la Audiencia de Sevilla a las que puede corresponder el juicio del denominado procedimiento específico de los ERE: las secciones Primera, Tercera y Cuarta, dado que la Séptima no puede celebrar el juicio porque ha sido la encargada de resolver todos los recursos derivados de la instrucción de la causa.

La incertidumbre y sobre todo las suspicacias en relación con el reparto de esta causa por el turno de "causas complejas" y la supuesta demora que algunos atribuyen al juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla en la remisión a la Audiencia Provincial de Sevilla para su enjuiciamiento, han acabado por llevar a los magistrados de la Audiencia a plantearse la posibilidad de celebrar ese nuevo sorteo específico para la causa del "procedimiento específico" de los ERE, en el que están imputados los dos ex presidentes y otros 24 ex altos cargos de la Junta.

Bolaños no ha enviado aún la causa porque está completando la "guía" del CGPJEl presidente del TSJA ha pedido claridad y transparencia en el proceso

Según explicaron ayer a este periódico fuentes de la Audiencia, el presidente de esta institución, Damián Álvarez, se reunió el pasado martes con los presidentes de las distintas Secciones de la Audiencia para tratar de buscar una salida a la situación. En esa reunión, se analizó la posibilidad de realizar ese sorteo extraordinario y que sería único para decidir a qué Sala le corresponde juzgar a Chaves y Griñán, dada la "especial singularidad" de este proceso, que es muy voluminoso y sin duda marcará la agenda de la Sección a la que toque enjuiciarlo durante muchos meses. Algunos hablan de que la vista oral podría incluso prolongarse durante casi un año.

Desde la Audiencia hispalense muestran su "preocupación" por el hecho de que la causa en la que están acusados los ex presidentes no haya sido remitida aún por la titular del juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, María Núñez Bolaños, ya que, según indicaron, se esperaba la llegada del sumario en el mes de enero para proceder a su reparto entre las distintas secciones, de acuerdo con el turno de reparto específico para las macrocausas que fue decidido por la Audiencia y aprobado en septiembre de 2016 por la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).

El que fuera juez de refuerzo del juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla Álvaro Martín intentó el pasado 23 de diciembre de 2016 -último día en el que estaba destinado en el juzgado- enviar apresuradamente a la Audiencia la causa sobre Chaves y Griñán, pero no pudo hacerlo porque, entre otras cuestiones, el procedimiento no estaba listo para su remisión porque todas las defensas de los 26 acusados todavía no habían presentado sus respectivos escritos de defensa.

Después de las Navidades, la juez María Núñez Bolaños continuó la recepción de los escritos de defensa y, en la actualidad, la magistrada está completando y ordenando toda la abundante documentación que debe enviarse a la Audiencia de Sevilla, de acuerdo con la "guía" del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para las macrocausas, lo que implica incluso la elaboración de un detallado índice en el que se recogen las distintas declaraciones prestadas por los imputados y los numerosos anexos que acompañan a una instrucción que se ha prolongado durante más de cinco años.

En los mentideros judiciales de Sevilla, la rumorología se ha disparado conforme pasan las semanas sin que la causa llegue a la Audiencia de Sevilla, con la difusión de reproches mutuos entre distintos sectores judiciales.

Fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) explicaron ayer, con respecto al nuevo sorteo para esta causa, que si se produce una modificación de los turnos de reparto la misma tendrá que ser aprobada por la Sala de Gobierno del Alto Tribunal andaluz, al igual que sucedió cuando los magistrados de Sevilla decidieron crear el turno específico para las causas de especial complejidad.

El presidente del TSJA, Lorenzo del Río, se trasladó la semana pasada a la Audiencia de Sevilla donde, según otras fuentes consultadas, mantuvo un encuentro con el presidente, Damián Álvarez, para interesarse por la situación y solicitar claridad y transparencia en el proceso, han precisado estas fuentes.

El pasado 14 de octubre de 2016, Damián Álvarez, asistió a un sorteo en el que se decidió el inicio del turno de reparto de las causas de "especial complejidad", en el que estuvieron presentes los secretarios de las cuatro secciones de lo Penal de la Audiencia.

La primera causa compleja que llegó correspondió por sorteo a la Sección Primera -un asunto por tráfico de drogas en el que hay nueve procesados- y a partir de ahí las siguientes causas complejas que han ido entrando se han repartido siguiendo el turno que comenzó con esta sección.

Según este orden aprobado por el TSJA se consideran causas de "especial complejidad" aquellas que exceden de los 3.000 folios -sin contar los posibles anexos documentales- o que cuentan con ocho o más intervinientes personados, sin incluir al Ministerio Fiscal y considerando como interviniente a cada acusado.

De esas causas de especial complejidad se han establecido dos turnos. Uno que la Audiencia ha denominado como "de recursos devolutivos contra resoluciones dictados por órganos unipersonales", que incluiría sentencias y autos "interlocutorios". Y otro para "asuntos de enjuiciamiento", que engloba los "procesos ordinarios por delitos graves y procedimientos abreviados que son competencia de la Audiencia" de Sevilla. Es en este caso en el que en principio se iba a incluir el juicio por el "procedimiento específico" de los ERE, uno de los tres que están finalizados, los otros dos son las ayudas a Acyco y Surcolor-Surcolor Óptica.