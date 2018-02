El tribunal rechaza la petición del PP de volver a reclamar los 741 millones de responsabilidad civil

La Sección Primera de la Audiencia de Sevilla ha rechazado la petición del PP de volver a reclamar los 741 millones de euros para los ex altos cargos acusados en el juicio por el denominado "procedimiento específico" de los ERE.

En una providencia, el tribunal rechaza esta solicitud del PP –que inicialmente se había desistido al igual de la Fiscalía Anticorrupción tras la expresa reserva de acciones civiles realizada por la Junta de Andalucía-, porque según subraya "la acusación popular no está legitimada para solicitar responsabilidad civil, que sólo puede ser reclamada por el ofendido o perjudicado y por el Ministerio Fiscal, conforme a lo dispuesto en el artículo 108 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal".

La Audiencia explica que contra esta decisión no cabe recurso, sin perjuicio de que la cuestión pueda ser reproducida, en su caso, en el recurso frente a la sentencia.

La decisión del PP de volver a solicitar la responsabilidad civil se produjo a pesar de que en las primeras sesiones del juicio tanto la Fiscalía Anticorrupción como el PP-A renunciaron a exigir dicha responsabilidad civil después de que la Junta de Andalucía, la Administración perjudicada, se reservara expresamente el ejercicio de las acciones civiles, en un escrito presentado en el juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla el 14 de febrero de 2017.

El PP presentó un escrito a la Sección Primera de la Audiencia de Sevilla en el que se retractaba de la renuncia a la responsabilidad civil y volvía a reclamarla, después de que el tribunal decidiera rechazar la petición de los populares de que declarara como testigo en el juicio la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz.

Decía el PP que "ante la imposibilidad, al no haberse admitido por la Sala la testifical propuesta de interrogar a Susana Díaz Pacheco, ex consejera de Presidencia y actual presidenta de la Junta en el presente procedimiento, especialmente sobre la supuesta reserva de acciones civiles ex delito. Por medio del presente escrito, no habiéndose resuelto aún las cuestiones previas planteadas al inicio del juicio oral, al derecho de esta parte interesa se nos tenga por desistido de nuestra solicitud de tener por no puesta la exigencia de responsabilidad civil para los acusados ejercitada en nuestro escrito de acusación a fin de ejercer con todas sus consecuencias la acción civil derivada de los delitos que son objeto de la acusación en defensa de los derechos de la Hacienda Pública andaluza y de los andaluces en genera".

El PP añadió que "no consta en las actuaciones el escrito de fecha 16/02/2016 (sic) que se dice fue presentado por los letrados de la Junta reservándose expresamente la acción civil para ejercitarla ante la jurisdicción competente, que en todo caso es contrario a la doctrina del Tribunal Supremo que precisa que la renuncia de derechos tiene que ser personal, clara, inequívoca, sin condición alguna con expresión concluyente de su voluntad" y que requiere un acto administrativo expreso y motivado. La acusación señalaba asimismo que no hay "ningún acuerdo del Consejo de gobierno de la Junta" ordenando la reserva de acciones civiles.