Una juez no ve trato vejatorio en la sujeción a un silla de un niño con discapacidad en Almería

El Juzgado de Instrucción 4 de Almería ha acordado el archivo de la causa abierta a raíz de la denuncia interpuesta a finales de julio de 2016 por los padres de un niño de siete años que padece Síndrome de Down después de que fuese inmovilizado en, al menos, dos ocasiones en una silla de plástico, a la que se le sujetaba con una cincha, en un centro de actividades de ocio de la urbanización de El Toyo, en Almería.

La juez indica que, si bien la conducta del monitor no resulta "ni estética ni agradable", sí que puede considerarse "conforme a lo exigido en este tipo de casos", en alusión a las declaraciones prestadas en instrucción en las que se apuntaba a que el menor tenía conductas "disruptivas" que ponían "en riesgo su vida y la de los demás". Fuentes del caso indicaron que en el auto por el que se acuerda el sobreseimiento, contra el que cabe recurso de reforma y subsidiario de apelación, se concluye, a la vista de las declaraciones de los padres del niño, del responsable del centro y del monitor, ambos investigados, y de la documentación aportada, que "no hay actuación de naturaleza delictiva" y que no se incurrió, por tanto, en trato vejatorio o degradante.

En su declaración en calidad de investigado ante la magistrada María del Mar Cruz, el monitor aseguró que, en los días previos al uso de la contención, se informó "a diario" tanto al empresario como a los padres del niño de "las graves conductas disruptivas y desafiantes" que ponían "en peligro su vida de forma inminente en repetidas ocasiones". Ante la Policía detalló que se "escapaba en un recinto abierto, insultaba, pegaba y escupía sin discriminar entre el peligro y el no peligro" y que, ante estas conductas, decidió hacer "una contención pedagógica" después de probar "varios métodos".