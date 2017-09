El ex viceconsejero Barberá también pide ser juzgado una sola vez por los ERE

El ex viceconsejero de Empleo Agustín Barberá también ha solicitado ser sometido a un único juicio por el caso de los ERE fraudulentos, en concreto, el que se inicia en diciembre próximo contra 22 ex altos cargos, incluidos los ex presidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán, por la llamada pieza política del caso. En dos escritos, el abogado de Barberá pide a la juez María Núñez Bolaños que no dirija contra su patrocinado las piezas separadas por las ayudas a la Faja Pirítica de Huelva y al Matadero de Fuenteobejuna al entender que los hechos incluidos en la pieza política absorberían los que se les imputan en dichas piezas, afectando al principio non bis in ídem.

De este modo, el abogado expone que Barberá, viceconsejero de Empleo entre 2004 y 2010, fue imputado en la causa matriz de los ERE por una serie de hechos que han sido "trasladados en su totalidad" a la pieza del procedimiento específico, "que han sido objeto de acusación y de apertura de juicio oral por delitos continuados de prevaricación y malversación medialmente concursados". A su juicio, en este procedimiento "hay una identidad de hechos, ya que su instrucción deviene inútil" en cuanto a su patrocinado se refiere, "dado que ya está siendo formalmente acusado" en la pieza política de los ERE, que "aglutina la totalidad de las ayudas concedidas durante el período de tiempo entre el año 2000 y 2011. De ahí que los hechos objeto de este procedimiento se han de entender subjetivamente comprendidos en los que conforman la acusación a mi representado en el procedimiento específico", subraya el letrado.