"Antes volcaban camiones y ahora son redes sociales"

Pocos pueden hablar con más propiedad de lo que sucede debajo de los plásticos onubenses que el productor Manuel Piedra. Más de tres décadas en Palos que junto con Moguer, son el centro de la producción fresera de toda la provincia. También son los pueblos en los que se centraron las periodistas alemanas que se han convertido en el eje por donde pasa buena parte de la información económica provincial. Piedra recordó "aquellos años en los que nos volcaban los camiones tan pronto como cruzábamos la frontera con Francia; ahora son las redes sociales las que hacen lo mismo y en la misma época del año".

Tampoco ahorra adjetivos a la hora de calificar como "despreciable" cualquier tipo de comportamiento como el que se señala en el reportaje y "especialmente en un sector como este, en el que se concentra un gran número de mujeres en situación vulnerable, ya que están fuera de su país intentando ganar dinero para que sobreviva su familia en Marruecos". Como la inmensa mayoría del sector ,"lo que pretendemos es que estos hechos se esclarezcan y que se actúe contra las personas que los han cometido con todas las consecuencias, pero de ahí a sostener que hay una campaña de violaciones masivas en el campo de Huelva, hay una gran diferencia".

Para Piedra, "el mal está hecho, ya que se ha dañado de una manera muy importante a todos" y apunta a la presencia de "miembros de mafias marroquíes que intentan extorsionar a sus propios compatriotas sacándoles el dinero". También señala directamente a "aquellos que dan por sentado algo que ni está comprobado, ni se encuentra respaldado por denuncia alguna; yo en concreto en todos los años que llevo dedicado a la fresa, que es prácticamente desde que comenzó, no me he encontrado con ningún caso semejante, ya que lo hubiera denunciado de inmediato".