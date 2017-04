Antonio Banderas reclama una mayor promoción internacional de la Semana Santa

La Semana Santa de Málaga es, básicamente, disfrutada por los residentes malagueños y apenas hay un 6,5% de turistas que visitan la capital por este motivo. Esta es una de las conclusiones que se extraen de un informe realizado por la Cátedra de Estudios Cofrades en colaboración con la Universidad de Málaga y que ha sido presentado esta mañana en el Rectorado, entre otros, por el actor malagueño Antonio Banderas en su condición de presidente de la Fundación Lágrimas y Favores.

Banderas explicó que "la Semana Santa es un misterio en muchos ámbitos" y que querían desarrollar estudios rigurosos para conocer cuál es su verdadera realidad y poder ofrecerla tanto a instituciones cofrades como turísticas, sociales, etcétera.

El actor remarcó el hecho de que solo haya un 6,5% de turistas atraídos por la Semana Santa y destacó que "queda terreno por explorar". En este sentido, Banderas dijo que "no se puede amar lo que no se conoce" y recordó que "a mi familia americana le resultaba muy difícil entender qué estaba viendo porque no había información ni itinerarios en otros idiomas", por lo que reclamó una mayor promoción internacional de esta semana.

El presidente de la Fundación Lágrimas y Favores también recalcó la creación de puestos de trabajo que genera la Semana Santa y la defensa del artesonado andaluz, "que se perdería si no fuera por la Semana Santa".

En el estudio se indica que la Semana Santa de Málaga recibió el año pasado a 381.000 personas que realizaron 1,1 millones de visitas con un impacto económico de 82,3 millones de euros.