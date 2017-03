Paciencia asiática

Insisto con Zizek. Relata el filósofo esloveno que, en 1953, en el transcurso de las negociaciones que se celebraban en Ginebra para poner fin a la guerra de Corea, un periodista preguntó a Zhou Enlai su opinión sobre la Revolución Francesa. El primer ministro chino respondió: "Todavía es demasiado pronto para pronunciarse". ¿Acababa de fumarse Zhou una pipa de opio? ¿Estaba poseído por el espíritu de Confucio? ¿Sufrió una enajenación mental transitoria? No. La frase admite múltiples interpretaciones, siendo la más obvia que, en un país milenario, los estadistas poseen una concepción distinta del tiempo y de las consecuencias de los acontecimientos históricos. Una idea parecida a la de Baldomero Oliver, responsable de Economía, y uno de los hombres mejor cualificados del Ayuntamiento y del PSOE provincial, quien, casi un año después de tomar las riendas de la Delegación, no ha elaborado un presupuesto ni un plan de ahorro para evitar la bancarrota municipal. Lo único que sabe Baldomero es que el PP se ha empleado a fondo durante trece años para dejar a la ciudad al borde de la ruina y que a Pepe Torres no se le pueden pedir explicaciones, puesto que ni sabe ni contesta, puesto que estaba a otra cosa (quizá leyendo y releyendo El médico, el best seller de Noah Gordon que depositó durante un lustro sobre la mesita de noche), puesto que pasó por la Plaza del Carmen como el rayo de luz a través del cristal o el espíritu a través del himen de María.

Lo que sí tiene el concejal es una propuesta: aumentar de manera brutal los impuestos, subir casi un 40% el IBI y trasladar a los vecinos la factura propiciada por la ignorancia y los excesos (y lo que decidan sus señorías) del equipo anterior. Toda una inversión de la lógica: el Ayuntamiento, destinado a organizar la vida ciudadana y resolver sus problemas, se ha convertido en el Problema, así, con mayúscula. Bien, que la haga Baldomero. Ya conocemos los efectos: más castigo para la gente, también para parados, pensionistas, autónomos y trabajadores pobres. Y es fácil prever las consecuencias políticas: los socialistas se hundirán en las próximas elecciones locales, dificultando la posibilidad de un Gobierno de coalición mediante pactos con otros partidos de izquierdas. Y los causantes del entuerto volverán al poder para repetir, quizá, la jugada. ¡Un disparate social y estratégico! Para eso, mejor habría hecho el PSOE en dejar correr la lista tras la Operación Nazarí y mantener al PP achicharrado en la hoguera judicial. ¡Paciencia asiática!