Pobres en el Ayuntamiento

Cuenca parece dispuesto a consumir el mandato mañaneando. Va, como un actor de reparto, luciendo los fulares de foto en foto, de rueda de prensa en rueda de prensa, de Fitur a Masterchef, y de ahí a la Fanzone y a todo lo que se pronuncie en inglés, sin tomar una decisión y anunciando una provechosa cosecha de logros futuros, algunos de ellos para la fecha remota en la que ya ni siquiera quede el recuerdo de su paso por la Alcaldía: la llegada del legado de Lorca para junio, el plan de choque contra la contaminación en 2020 o la improbable capitalidad cultural europea en 2031. Es lo que hizo Moratalla con las mesas sectoriales, los módulos intermodales y la Olimpiada Blanca que tanta frustración supusieron a la ciudad y tantos votos costaron al PSOE en las elecciones que auparon a Torres a la Alcaldía. Mañana, mañana, mañana. "Siempre mañana y nunca mañanamos". Pero hay concejales, como Jemi Sánchez, capaces de concebir una idea y darla a luz en las semanas siguientes.

La responsable de Derechos Sociales impulsó la firma de un convenio con Endesa y Emasagra para garantizar el suministro de luz y de agua a las familias más necesitadas a poco de ocupar el cargo, potenció la teleasistencia a los mayores que el PP había mermado, estableció un censo de indigentes y trabajó en la habilitación de un centro al que acuden en busca de refugio, comida y cama quienes no tienen otra posesión que su pobreza. El último logro ha consistido en propiciar la celebración de un Pleno municipal dedicado a las personas sin hogar al que acudieron 70 abandonados por la fortuna. La iniciativa, pionera en España, ha permitido dar voz y visibilidad a los nadie, a aquellos con los que nos cruzamos de continuo sin mirarlos ni escucharlos ni tocarlos por si nos contagian la desgracia. Algunos llevaron el discurso escrito y presentaron propuestas para mejorar las condiciones de su existencia. Demostraron, según la concejal, "una gran sensatez y buenas ideas", algo que no debería sorprender, puesto que España puede presumir de tener los indigentes mejor preparados de Europa: un reciente estudio demuestra que, en Madrid, más de la mitad cursó estudios superiores. Jemi Sánchez está dejando en evidencia las políticas desganadas del PP en materia social. Y lo está haciendo con la frescura del novato, de quien no está maleada por una dilatada presencia en la vida pública ni transita por los caminos trillados de la política.