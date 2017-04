La entente Sebas-Salvador

Lo vi como otros muchos. Me cito, sin que sirva de precedente, aún a riesgo de caer en la pedantería. Días después de que Ciudadanos favoreciera el acceso de Cuenca a la Alcaldía, acabé con esta frase una columna publicada en Granada Hoy: "Si el 26-J PP y Ciudadanos obtienen mayoría suficiente para controlar el Gobierno de la nación, Salvador's podría tornarse de nuevo caprichoso". La profecía se ha cumplido: el presidente de los populares y el jefe de Ciudadanos en la provincia amenazan con una moción de censura que devuelva al PP el manejo de la ciudad. Pero la moción no tiene por qué materializarse. Enumero las claves.

1-El relevo en la Alcaldía sólo tendrá lugar si el pacto se origina en Madrid, si la decisión ha sido tomada por la dirección nacional de los dos partidos de la derecha.

2- En caso de que la iniciativa haya sido ideada por Pérez y Salvador, difícilmente habrá relevo, esto será un continuo amagar y no dar. Sebas ansía ser alcalde de Granada y es consciente de que, si facilita la llegada al cargo de Rocío Díaz, mujer, preparada y amiga de Moreno, el presidente regional, no podrá apartarla después. Perdería cualquier posibilidad de cumplir su viejo sueño infantil.

3- Ciudadanos no apoyará la moción hasta saber si los concejales del PP que aún permanecen en el Ayuntamiento son imputados en el caso Serrallo. Eso los forzaría al ridículo: un tercer cambio de Gobierno. Luego habrán de esperar. Como tendrán que aguardar a ver si se mantiene la investigación contra Cuenca por el caso de los cursos de formación.

4- ¿Qué gana Sebastián? Solapar, como ha hecho, la presentación esa misma noche de la candidatura de García Motero a la presidencia de su partido. Y evitar que su rival le acuse durante la campaña interna de propiciar la destitución de José Torres y permitir el Gobierno del PSOE por pura ambición personal.

5-¿Qué logra Salvador? Devolver el favor a Sebastián, quien, siendo presidente de la Diputación, le habilitó un despacho en La Mariana y le permitió libertad de horario para montar Ciudadanos en la terraza del café Fútbol tras su caída en desgracia en el PSOE. Y recuperar protagonismo, volver al foco mediático del que se alejó tras su marcha a Madrid. De aquí al final del mandato no habrá convocatoria en la que los periodistas no le pregunten por la moción.

6- Unos no pueden, otros no saben, otros no quieren y otros sólo atienden el propio interés. ¡Pobre Granada! ¿Quién piensa en ti?