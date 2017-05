Que gane el mejor

Además de la mujer o el hombre que ha de dirigir la organización, los militantes socialistas deciden hoy el futuro del PSOE y del país en las próximas décadas. Si gana Susana Díaz, ganan con ella González, Zapatero, Rubalcaba, Blanco, Salgado, los antiguos mandatarios que ahora se sientan en los consejos de administración de las empresas del IBEX, los altos cargos institucionales y orgánicos y todos aquellos que, de una manera u otra, viven a costa de las siglas. No son pocos. Gana el partido que, tras siete lustros en el poder, uno menos de los que duró el franquismo, no ha conseguido la convergencia de Andalucía con el resto de los territorios del Estado español y la mantiene como campeona del desempleo y en los últimos puestos del ranking de creación de riqueza y resultados en Educación. Gana el sector que lleva años transitando hacia el centro cada vez más escorado hacia la derecha, el mismo que, impulsó la reforma de la Constitución para anteponer el pago de la deuda a los bancos a cualquier necesidad colectiva. Ganan los que promovieron a Sánchez a la secretaría general para defenestrarlo después, cuando coqueteó con la posibilidad de coaligarse con otros partidos de izquierdas e impedir el Gobierno de un Partido Popular sumergido en una corrupción oceánica y sin par en ningún país occidental. Y gana la posverdad, la mentira repetida hasta el hartazgo, puesto que Sánchez perdió en torno a millón y medio de votos respecto a Rubalcaba, que perdió ¡3,8 millones! de votos respecto a Zapatero pese a que aún no habían irrumpido Podemos ni Ciudadanos.

¿Y quién gana más que nadie? Ella, Susana Díaz, una señora con escasa cualificación intelectual, sin otra formación que la propia de los informes oficiales y del partido en el que echó los dientes de leche y las muelas del juicio sumarísimo. La que, en vez de ideas, lanza consignas: "Queremos ganar", "Somos el PSOE 100%". La que en el programa presentado hace unos días liga la cultura al turismo (el único modelo de desarrollo andaluz). La que, ajena a la realidad, dijo que los españoles están cabreados porque no pueden comprarse "un pisito en la playa" tras el desahucio de miles de familias y no pocos suicidios. La que convierte la renovación en un imposible. Si la moderadora hubiese acabado el debate del pasado lunes con la frase recurrente de "que gane el mejor", Pedro Sánchez podría haber contestado "Gracias". Fue la respuesta de Chirac a Jospin en la segunda vuelta de las elecciones francesas de 2002.