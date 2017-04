Los santos inocentes

Como conocen tantos de los que nos han sufrido, los periodistas somos gente intelectualmente limitada, aunque en constante formación: aprendices de todo y maestros de nada. Yo, por citar al que tengo más cercano, compré un tratado y un diccionario de urbanismo cuando me destinaron a cubrir la información municipal y tuve que traducir a Fernández Márquez, aquel concejal del equipo de Antonio Jara que tenía siempre prendido en la boca "ermurete armohadillao". En dos semanas sabía lo que era un murete almohadillado, un plan general de ordenación urbana, un plan especial o una junta de compensación, no porque fuese especialmente inteligente, sino porque me iba el sueldo en ello. Los concejales del Partido Popular en Granada, sin embargo, no sabían nada de nada que no fuera su área diez años después de entrar en el Ayuntamiento. Se ha encargado de aclararlo Juan Antonio Fuentes, el hombre bajo cuyo mandato se arruinó TG7, una vez que la juez del caso Serrallo lo ha llamado a declarar como investigado junto a los compañeros del alma, compañeros, con los que formó la Junta de Gobierno. Víctima de una hemorragia de sinceridad desatada a raíz de la citación judicial, Fuentes ha declarado con absoluto desparpajo: "No conocemos lo que es un estudio de detalle, un plan parcial o un área de desarrollo". Pero una nómina sí saben lo que es… es lo que cobran cada fin de mes.

De responder a la realidad, las declaraciones de Fuentes son harto preocupantes, puesto que revelan que, pese a lucir con prestancia el traje de cigarrón en la procesión del Corpus, los concejales del Partido Popular eran unos analfabetos en materia municipal con graves problemas de comprensión, unos seres que el Partido debería de haber enviado, no al Ayuntamiento, sino a un centro de educación especial para adultos. O sea, que me resistía a creerlo. Hasta que caí en que Rajoy no sabía nada de Bárcenas, Aguirre no sabía nada de Granados, Catalá no sabía nada de González, Mato no sabía nada de su ex marido y Pepe Torres no sabía ni quería saber nada de nadie. Así que el partido que ha recortado el número y la cuantía de las becas a miles de jóvenes para desarrollar la cultura del esfuerzo ha aupado al Gobierno, no pocas comunidades, algunas diputaciones y muchísimos ayuntamientos a una banda de ignorantes, o de tontos angélicos, sin la más mínimas ganas de aprender. Como periodistas no se hubieran buscado la vida.