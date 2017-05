Que siga la gestora

La verdad es que me pide el cuerpo escribir sobre ése Superman, liberal según conveniencia, que se asimila a sí mismo cualquier logro que resulte novedoso. Inigualable este "ciudadano".

Sin embargo, la actualidad se impone y en este día de reflexión para la militancia socialista no me sustraigo a comentar el ya más que comentado debate del pasado lunes.

Se dice que fue un ejercicio único de transparencia, lo cual es totalmente cierto y puso en claro que aparte de la ruptura del partido, la ausencia de una exposición programática, de la huida del tema económico ¿conscientes de las fallidas recetas socialdemócratas?, la orfandad del auténtico y veraz liderazgo, la existencia de conceptos absolutamente antagónicos… Lo evidente fue que no se soportan entre ellos.

Del aspirante vasco, el protegido y al tiempo desagradecido "becario" del PP, aparte de tenerlo más fácil que sus contrincantes, como buen elemento odiador se hizo crítico con el PP, su verdadero mecenas político. De su biografía por esa parte y formación no merece la pena hablar y al igual que se le achaca a ZPedro, lo que busca es subsistir gracias a la cosa pública. De los dos protagonistas reales, ¿qué decir? De entrada, imposible recomponer la unidad. Después, digamos que sin dejar de ser culpable, ZPedro no es el único responsable del retroceso socialista. Cuando accede a la Secretaría General, escasamente un año antes de ser candidato, ya el PSOE iba en caída libre. Entre 2011-15 aparecen y se llevan casi nueve millones de votos de Ciudadanos y Podemos. Este dato no obvia ni encubre la incompetencia estratégica supina del candidato. Por fin, Susana. ¿Puede presentar cómo tóxico e infame al PP quien heredó el legado que todos conocemos de sus predecesores? Por cierto, ¿cuál es la cuantía de su Impuesto de Sucesiones? ¿Es Andalucía un modélico ejemplo de gestión? Se movió, como el oponente, del criterio inestable a la visceralidad pero equivocó el diagnóstico, dijo que estaban "malitos" cuando están "politraumatizados" y me pregunto: ¿habrían acusado de machista a ZPedro de haber sido él quien hubiera pronunciado el "no mientas, cariño"? Se movieron ambos entre la abstención al PP y el derrotado histérico, solo escuchamos a uno su peculiar concepto de nación, ¿qué hubiera dicho la otra?

En fin. Ausencia de liderazgo, indefinición ideológica y ruptura de la unidad me llevan a una conclusión: que siga la gestora.