Fomo, luego existo

Cada vez que me meto en las redes tengo la misma sensación: no es necesario para mi pero siento interés y hasta curiosidad por ojear que hay en esa plaza pública de los foros, redes, y etc, donde casi todos solemos caer. De alguna manera, en nuestro tiempo, todo gira en torno al Smartphone y a los subproductos de sociedad virtual. Debemos reconocerlo, ya no valen falsas modestias. La mayoría de nosotros ha desarrollado un apego enorme al terminal y a todo lo que concerniente a lo visionado en su pantalla. Y eso me asusta, amen de no impedirlo. Los expertos lo consideran una adicción y le han puesto un nombre: Fomo. Según estos se ha creado una nueva fobia basada en la necesidad de compartir y de estar informado de todo en cualquier momento, hasta el punto de considerar que todo lo que ocurre en las redes sociales es lo único que sucede. Por esa razón responder a un mensaje es lo único que importa a quién se abstrae de la realidad y se limita a existir en este contexto digital. Algunos dicen que es por el miedo a sentirse excluidos por lo que se pierde la conexión con la realidad. Otros que quizás sea por la ansiedad, la tensión laboral, etc. Lo cierto es, y hablo en nombre propio ahora, que en las redes sociales no solo se confunde la realidad con la ficción sino que los usuarios eligen aquello que le proporciona satisfacción (sea real o no) para rechazar lo que le suponga una insatisfacción, confundiendo el plano real con el emocional. Además, la zona de confort se ha ampliado al mundo digital donde encuentra uno de sus mayores proveedores. Haciendo cuentas a mi todo esto me resulta trágico y lamentable, me produce mucha pesadumbre porque casi todos caemos por estos lares de las redes y las sociedades a larga distancia. Lo peor de todo es saber que "la sociedad de masas" ha vuelto y ha sustituido a la de "los individuos". La ausencia de contenido en la conciencia de los occidentales ha derivado a este paso atrás. Se han dado más elementos, obviamente: la crisis de valores y por supuesto la de la identidad, la ausencia de marca personal y estilo autónomos respecto a la mayoría. Así podemos decir que en las redes sociales el ser humano es "un usuario", nada mas. La "persona· ha muerto y ha nacido el zombi digital. Lloremos su perdida. El problema es más crudo de lo que parece o de lo pueda creerse. Si muere "la persona" muere la humanidad.