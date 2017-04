Joven empresaria jerezana en la capital

Como ya adelanté en el primer kilómetro de esta sección, parte de mi afán por mostrarles el Jerez de más allá de Despeñaperros, era que pudieran conocer de primera mano cómo jerezanos de todas las edades se están abriendo camino profesional en la capital.

Y esta temática la vamos a estrenar con Vicky Valencia, una joven emprendedora - "jerezana por los cuatro costaos"- que en contra de lo difícil del momento, ha decidido instalarse en la capital del Reino y montar su propio negocio, que gira en torno a un producto de su propia creación, que como ella misma lo describe, es un producto "original, novedoso y vendible".

Para contarme de su negocio y trayectoria, quedé ayer con ella en pleno Parque del Retiro. En una mañana casi primaveral, después de los días puramente invernales que nos han precedido, en los que sólo el sabor de una copa de brandy después de la cena podía reconfortar el corazón de un jerezano en la diáspora.

En la distendida charla que mantuvimos mientras los turistas se afanaban por remar esquivando los patos del lago del "Central Park" español; Vicky me contó, y demostró, que efectivamente tiene un producto único. Se trata de unos zapatos, concretamente plataformas, diseñadas por ella con la intención de revolucionar los regalos que hacen los novios en las bodas a las invitadas. Porque en las bodas que se precien, no sólo a los invitados nos toca pringar.

Se acabaron los alfileres con cintas de colores. Lo que Vicky propone a través de su marca 'Gusnight' es que todas las invitadas de las bodas puedan usar zapatos cómodos para bailar, sin tener que renunciar al tacón. Así de sencillo. De esta manera con este comodísimo complemento, todas aquellas señoras que se han comprado el vestido de su vida para lucirlo en la boda de su hijo, pueden bailar sin pisárselo. Ruina para las tintorerías, pero alegría para los disc-jockeys, que verán ampliado su aforo en las pistas de baile.

Esto que así contado parece sencillo, no se le ha ocurrido a nadie más que a una jerezana, que como ella misma dice ha conseguido "dar una vuelta de tuerca a los regalos de invitadas".

Este proyecto está en marcha desde el año 2015, cuando coincidió con Pedro Zunzunegui, su socio empresarial, con el que se decidió a profesionalizar y activar esta ingeniosa idea.

Por el momento la fórmula de acceder a este producto es la venta online al por mayor -para bodas, eventos, etc.- a través de su página web: www.gusnight.com. Aunque a corto plazo pretende comenzar con la venta individualizada, creando según cuenta su fundadora, "una red de distribución a través de tiendas multimarca".

No les he contado que el logo, también diseñado por nuestra jerezana, es una versión de la carroza de Cenicienta. La princesa de los zapatos. Y que el nombre de 'Gus' es por el ratoncito costurero jefe del famoso cuento infantil. Más apropiado imposible. Sólo me quedó preguntarle si a este 'Gus' le gusta el cream como a sus congéneres jerezanos o no. Pero pensemos que sí.

Llegar a este punto no ha sido sencillo. Vicky estudió Bellas Artes en la Universidad de Sevilla, especializándose en restauración y conservación de obras de arte. Intentó abrirse camino en nuestra tierra, montando "un pequeño estudio de decoración y pintura en el zoco de artesanía" de nuestra ciudad. Esto no le resultó -como a tantos otros paisanos-, y previa parada técnica en Londres, dejó el Guadalete por el Manzanares.

Eso fue hace cinco años. Mientras tanto, y hasta que no ha podido hacer encajar y darle forma a su genuina idea -se nota que el arte y la creatividad forman parte de su ADN-, doy fe de que se ha convertido en una de las voces de referencia de la música andaluza en la capital, ya que conjuntamente con su grupo 'Conmesura' -su otra actividad- es el mayor atractivo de la noche madrileña. Como ella dice mientras arrancaba su proyecto ha podido "vivir del cante".

Siempre es una satisfacción encontrar a mujeres valientes que son capaces de abrirse camino con sus ideas y su trabajo. Y creo que desde 'Km. 0' debemos aportar nuestro granito de arena para ayudar a que todos los jerezanos de la capital tengan una ventana en nuestra ciudad; y sobre todo, que ustedes sepan que somos muchos los que a pesar de la distancia, y hagamos lo que hagamos, nunca dejamos de tener Jerez en nuestra memoria.