Año nuevo, fraudes nuevos

Los Magos me han traído una mojama de atún que no es de atún, unas patas de pulpo seco que no son de pulpo y dos bandejas de paleta ibérica loncheada, con parte de la información borrada. Si eso no es hacer magia, que venga Papá Noel y lo mejore.

La mojama de atún en realidad es de albacora, como puede leerse en la letra chica -siempre que uno tenga buena vista o las gafas perfectamente graduadas-, donde se detallan los ingredientes: "tunis albacares" y sal. Lo de tunis no sé si es ignorancia o ganas de enredar más al consumidor, porque el nombre científico de la albacora es "thunnus", no "tunis". No es raro que se vendan sucedáneos, porque la mojama de atún es cinco o seis veces más cara que la de albacora. Lo que no es de recibo es que la palabra atún aparezca en el envase en letras bien grandes. Las autoridades de Consumo, o como se llame, tendrían que decir y hacer algo. Lo del pulpo (tras patas muy finas y muy largas, de color extraño y con las ventosas extirpadas) no sé si es más grave o no, porque no hay etiqueta ninguna en el envase: muerto el perro se acabó la rabia, que el mucho leer es malo para la salud. Y para el bolsillo de los listillos.

El caso de las etiquetas manipuladas es de más calado por varias razones. Desde 2014, el jamón y otros productos ibéricos tienen que indicar en la etiqueta el porcentaje de raza ibérica del cerdo: 100, 75 o 50 %. Los ibéricos puros son además de bellota y la etiqueta es negra. Los cruzados (al 50 o al 75 %) pueden ser: de bellota (etiqueta roja), de cebo de campo -criados en libertad y comiendo solo pienso- (verde), y de cebo, que se crían con pienso y encerrados en chorizas (etiqueta blanca). Pues bien, las etiquetas de mis dos bandejas dicen: "paleta ibérica de cebo" y debajo indica el porcentaje de raza ibérica. Lo que pasa es que alguien ha raspado burdamente las cifras y sólo queda "raza ibérica", en un intento claro de engañar. Como no es probable que el propio fabricante haya raspado su etiqueta, hay que deducir que ha sido el vendedor y, para que no paguen justos por pecadores, diré que es Carrefour. Si la empresa no es responsable y ha sido cosa de algún establecimiento aislado, les puedo dar la ciudad, el sitio y el día en que fueron compradas las paletas.