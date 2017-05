Obesidad rampante

La OMS acaba de presentar el estudio "Obesidad en los adolescentes y comportamientos relacionados: tendencias y desigualdades en Europa 2002-2014". No hay novedades positivas: aumentan la obesidad y las desigualdades. Se confirma también que en las zonas más pobres hay más obesidad, a pesar de que están en el ámbito de la dieta mediterránea: Grecia encabeza el ranking con un 6,5% de obesos entre los 11 y 15 años. Le siguen Croacia (5,1), Portugal (5) y España (4,7). En el norte lo llevan mejor: Dinamarca, Holanda o Noruega tienen entre el 2,3 y el 2,8 % de adolescentes obesos, y coincide que en estos países el consumo de verduras y frutas es superior al de los países del sur, grandes productores de hortalizas y frutas. Solo e 22,6 % de chicos españoles consume verdura a diario por un 56,2 % de sus coetáneos belgas. Y en los niños de menos de once años, los datos son aun peores.

Me parece que en el origen del problema están los padres. Por mucho que autoridades, comedores escolares, médicos y cocineros promocionen la alimentación sana, si los niños no ven a sus padres comer verdura y fruta a diario -y con gusto- será difícil que les cojan afición. Una buena parte de los padres "en activo" han dejado de cocinar en casa y se han hecho adictos a la comida preparada, dulces y refrescos. Habrá que "trabajar" a los padres. Se puede hacer, aunque no será fácil ni rápido: como ejemplo, el cambio del vino alpujarreño en diez años. En 1996-97, el programa Lider Alpujarra contrató a un enólogo para mejorar los vinos locales. Después de varios meses, una noche me dijo Oscar que se iba: cuando les mostraba a los bodegueros "artesanos" vinos de zonas prestigiosas de España, ellos los rechazaban diciendo que eran "química", que lo bueno eran sus vinos ácidos, oxidados, de color incierto y turbio. Concluía Oscar: "es imposible convencerlos de que hagan un vino que no les gusta". Pero no se fue, y pocos años después presentaba Viña Laujar su blanco de uva macabeo, bien elaborado y embotellado. Tuvo gran éxito y pronto surgieron imitadores, con lo que hoy tenemos bastantes bodegas estimables. Hace unos días, un vino de Laujar, "Cepa Bosquet sirah barrica 2015" ha obtenido medalla de oro en el Concurso Mundial de Bruselas. Así que, manos a la obra con la educación de los padres. Hay tajo, pero puede funcionar.