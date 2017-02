Panga palma

La noticia reciente es que Carrefour deja de vender panga y que algunas asociaciones de padres la quieren fuera de los menús de los colegios. La baja calidad de este pescado y las malas condiciones de su producción eran conocidas hace tiempo. El 90% se produce en Vietnam, en corrales instalados en ríos muy contaminados, como el Mekong. Para evitar que los pescados cojan infecciones echan en el agua antibióticos y herbicidas prohibidos. Los piensos son de muy baja calidad -de ahí las escasas y/o malas proteínas y grasas que detectan los análisis-. Y están destruyendo grandes extensiones de manglares para poner más piscifactorías. Esto último es lo que parece que ha motivado la decisión de Carrefour. Por ese mismo motivo deberían de dejar de vender productos con aceite de palma, para cuyas plantaciones han deforestado millones de hectáreas de selvas tropicales. Pero las multinacionales que la producen y la venden son mucho más poderosas que las piscifactorías del sureste asiático. Por ejemplo, no hace mucho una ministra de Sanidad francesa quiso vetar la Nutella por la cantidad de aceite de palma que le mete en el cuerpo a los niños, y el gobierno italiano le montó un cirio que le hizo desistir. El consumo de panga no es recomendable, aunque las autoridades insistan en que es saludable y pasa todos los controles. Como me gusta incluir aquí, de vez en cuando, conversaciones "de bar", contaré una de hace ya más de tres años: en la presentación de unas Jornadas, coincidí en la mesa con una pareja que posee una empresa de distribución de pescado. Me hablaron de la panga, me contaron todo lo antedicho sobre su crianza y concluyeron que ellos no se la darían a sus hijos ni locos. Se vende mucho porque es barata y viene en filetes sin raspas. Así, nos lo cuelan frito (pavías de bacalao, delicias de merluza) o en salsa. Pues podían usar la rosada, que es barata, más saludable, no hay que traerla desde tan lejos y también es multiusos. Como decía este verano un hostelero de la costa gaditana: la rosada es el mejor pescado del mundo; con él hago urta a la roteña, pavías de bacalao, lisa en amarillo, merluza en sobrehúsa… Y porque no se ha pasado a la cocina "afrancezá", que si quisiera podría hacer -con rosada o con panga- lenguado "meunier" o a la normanda y darían perfectamente el pego.