Vino y chocolate

La frase "yo es que de vinos no entiendo" sigue siendo habitual en boca de muchos camareros cuando un cliente hace algún comentario o le pide información sobre los vinos que ofrecen. Hace pocos días, en un reciente y céntrico bar de la capital con la oferta habitual de "las 3 R", un compañero de mesa le preguntó a la camarera por la marca del rioja y ella respondió que Zuazo, un vino "muy bueno de Valladolid". Y es que de lo que más entienden la inmensa mayoría es de tinto de verano, sobre todo si viene ya envasado. Lo que me recuerda otra anécdota de barra de bar que me contó Carlos Santos. La pasada Navidad estaba con su madre y sus hermanos, y fueron a un bar de la zona (Paseo Marítimo). Charín pidió un tinto de verano pequeño, y el camarero le dijo: "No va a poder ser, señora, sólo se lo puedo poner mediano o grande".

En fin, pasemos al chocolate. Luis Díaz ha reconvertido su puesto del Mercado Central y, entre otras cosas, tiene ahora una gama de chocolates espléndidos, de la marca ChocoMe, de Hungría aunque, como advierten en el envase, el cacao no es húngaro, evidentemente. Utilizan algunos de los mejores como Valrhoma, Michel Cluizel o Arriba, con excelentes preparaciones. Los que más me han gustado han sido las tiras de jengibre confitado recubierto de cacao Berry 70% y la tableta con pétalos de rosa liofilizados y frutos rojos. El precio, eso sí, es severo: unos 100 €/kg, pero un día es un día. Y ya puestos, hay que acompañarlos con un buen vino. Para los más golosos, un PX de Montilla-Moriles, aunque yo recomendaría que no sea de los más densos, sino uno ligero y fresco como el 1927 de Alvear (98 puntos Parker, 11 €/media botella); o el Don PX de Toro Albalá (14 € la botella de 2014 y 28 la del excelentísimo reserva de 1987). Ojo, que en esa zona también hay camelos, como el abocado de Cruz Conde llamado "Palo cortado", que es un vino de baja calidad, acuoso, sin más aroma que el del caramelo que le proporciona color y dulzor. Lo cuento porque me lo han intentado colar en varios locales de primer nivel de Almería. Y es que es muy barato, pero por el mismo precio o poco más (unos 5 €), tenemos en Laujar el tinto Sirah dulce de Virginia Bosquet, de buena factura y con el dulzor justo para combinar con el chocolate negro.