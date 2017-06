El vino atonta

Estamos tontos. No me refiero a usted y a mi, no, todos estamos tontos. Es más, estamos vivos de milagro. Una noticia recién publicada dice que tomar cinco copas de vino a la semana ocasiona atrofia del hipocampo. Según eso la Humanidad debería haber desaparecido hace siglos o, al menos, vuelto al nivel simiesco, pues el consumo de alcohol es general, como mínimo desde que se descubrió la agricultura. Desempolve usted sus tratados de antropología cultural o revise los videos de National Geographic y verá que no hay sociedad humana, por muy aislada o atrasada que esté, que no elabore alguna bebida alcohólica. La noticia en cuestión procede de un estudio publicado en The British Medical Journal por investigadores de la Universidad de Oxford, que han analizado los cerebros de 550 personas "bebedoras moderadas" durante treinta años. Parece serio, pero la verdad es que el estudio dice claramente que NO se pueden sacar conclusiones firmes de causa-efecto, ya que hay muchos factores más, como el resto de alimentos y productos ingeridos por esas personas en esos años. Sin contar, añado, el deterioro propio del paso del tiempo. Entonces, ¿por qué tanto revuelo? Porque alguien con afán sensacionalista lleva lo del deterioro ocasionado por el alcohol al titular sin añadir lo de "probable" y todos los demás medios lo replican. El personal se queda con el titular y no lee la letra pequeña, que es donde está el meollo, como en las hipotecas y en los contratos de seguros.

Por otra parte, se obvian los evidentes beneficios de unas copas con los amigos y/o acompañando la comida. Para ambas cosas, la recomendación de hoy es que se den una vuelta por la taberna Entrefinos, detrás del antiguo Correos, que ha incrementado su ya notable oferta -más de veinte vinos por copas- con una apreciable selección de vinos jerezanos: al menos dos marcas de cada tipo (manzanilla, fino, oloroso, amontillado, palo cortado, pale cream y PX), incluyendo la gama de calidad "Bertola" de la antigua bodega Diez Mérito. Hace unos días organizaron una cata en la terraza de la Casa de los Puche que fue toda una fiesta. Excelentísimo el amontillado y de alta calidad el resto. Otra cosa: tienen un interesante tinto de Los Vélez, "Está por venir", elaborado por la enóloga Rosa Pascual, del que hablaremos pronto.