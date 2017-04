Abierto el plazo para el XXXVIII Certamen de Arte Contemporáneo Ciudad de Utrera

Hasta el próximo día 28 de abril permanecerá abierto el plazo de presentación de obras al XXXVIII Certamen Nacional de Arte ContemporáneoCiudad de Utrera, convocado por la Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Utrera.

En este certamen pueden tomar parte los artistas mayores de 18 años. Con técnica y tema libres, con un formato no superior a los 2 metros por ninguno de sus lados, -en el caso de esculturas su base no podrá superar 100 cm por ninguno de sus lados, ni superará los 200 cm de altura, incluyendo peana o base, y no pesará más de 50 kg-. Las obras deberán remitirse, antes del día 28 de abril, a la Casa de Cultura del Ayuntamiento de Utrera, sita en la calle Rodrigo Caro nº 3, debiendo unirse boletín de inscripción con sus datos personales, así como, el título de la obra, valoración económica de la misma, fecha de ejecución, medidas, soporte y técnica empleada.

Los participantes que utilicen agencias de transportes para la presentación de obras deberán hacerlo en embalaje reutilizable o suficientemente sólido para que su posterior devolución asegure su integridad, ya que el envío y retirada de los mismos serán por cuenta y riesgo del concursante.

El certamen está dotado con una "bolsa de compra" de 15.000 euros, que serán destinados por el Jurado a la adquisición de obras presentadas que, junto al resto de piezas seleccionadas, formarán parte de una exposición que permanecerá abierta al público del 19 de mayo al 4 de junio en la Sala de Exposiciones de la Casa de Cultura, y que estará ilustrada con un catálogo que reproducirá tanto las obras que se adquieran como las que se declaren finalistas.

Cualquier consulta sobre la presente convocatoria deberá dirigirse a la Casa de Cultura, calle Rodrigo Caro nº 3 -41710 UTRERA-. Teléfono 95 586 09 31. Correo electrónico: cultura@utrera.org, o bien, pueden consultarla en la página web www.utrera.org.