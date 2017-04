"Apostamos por el turismo y por modernizar la agricultura"

-¿qué balance realiza de lo que va de legislatura?

-Con el apoyo renovado en las urnas en 2015, dimos continuidad a un proyecto de gobierno que arrancó en octubre de 2012, y cuya receta sigue siendo la misma: crear empleo, sanear las cuentas, mantener los servicios públicos y la plantilla municipal, conseguir mejoras a base de buena gestión, sin subir impuestos al ciudadano, y los datos lo demuestran. Hemos reducido la deuda bancaria, el desempleo ha descendido en más de tres puntos desde 2015 y hemos reducido en dos tercios el periodo medio de pago a proveedores.Algunas de nuestras últimas medidas han sido paralizar el cobro de la plusvalía cuando no hay beneficios e iniciar el proceso de regularización de viviendas fuera del casco urbano.

-¿Qué mejoras ha habido en el pueblo en los últimos años?

-Hemos puesto en marcha un plan de eficiencia energética, y continuado la actividad de la piscina cubierta, única en la comarca, que presta servicio a los vecinos de Cantillana y de muchos otros pueblos que se benefician de ella. Hemos puesto en funcionamiento el Centro Cívico Blas Infante, abierto al movimiento asociativo del pueblo y estamos plenamente volcados en el desarrollo económico de Cantillana. Apostamos por la modernización del sector agrícola y de su principal fruto, la naranja de la Vega, cuya calidad no tiene rival, a través de un proyecto de investigación con la Universidad de Sevilla yhace unas semanas dedicamos unas jornadas técnicas a profundizar en nuevas estrategias de producción y distribución. Pero también estamos desarrollando nuevas fuentes de desarrollo no explotadas hasta ahora, como el potencial turístico de Cantillana, que tiene mucho que ofrecer. Cantillana no sólo posee un importante patrimonio histórico, sino que es cuna de célebres personajes como el pintor Ocaña, Andres López el barquero, más conocido como Curro Jiménez, y fue residencia de Blas Infante.

-¿Qué obras se han hecho en Cantillana con los planes Supera?

-Los Planes Supera son una excelente iniciativa de la Diputación de Sevilla, que proporcionan a los municipios una forma de acometer obras y mejoras que serían difíciles de abordar en solitario, y que además proporcionan empleo al sector de la construcción, muy castigado en los últimos años.Cantillana ha sacado un gran aprovechamiento de esta iniciativa en cada una de sus ediciones, y hemos sido uno de los pueblos con mayor número de actuaciones. Hemos reformado ocho parques, arreglado las principales avenidas del pueblo, hemos actuado sobre caminos municipales, y acometido obras de mantenimiento en los dos colegios de primaria. Todo ello gracias a una inversión global de 561.609,98 euros que, además, nos han permitido realizar 28 contrataciones a vecinos desempleados en las dos últimas ediciones del Supera.

-¿Y con el Plan de Emergencia Municipal (PEM)?

-Gracias a los dos últimos planes extraordinarios de Diputación hemos podido realizar 62contrataciones de las familias más necesitadas del pueblo, lo que nos ha permitido además dar apoyo a los servicios municipales básicos. Y gracias al programa Emple@ de la Junta vamos a contratar a 47 desempleados a lo largo de este año.

-¿Cómo ha evolucionado el municipio en materia de nuevas tecnologías?

-Vivimos un momento de profunda transformación de la administración pública para la adaptación y pleno uso de las nuevas tecnologías, que van a revolucionar la atención al ciudadano. Simplificar los trámites y hacer más fácil cualquier gestión con el Ayuntamiento ha sido una de nuestros objetivos principales, y con el apoyo de la Diputación de Sevilla, estamos dando los pasos para instaurar la tramitación electrónica que supondrá cero papel para nosotros y para el ciudadano. Nuestras cuentas en redes sociales (Facebook, Twitter y YouTube) cuentan con muchos seguidores que lo consideran la forma más cómoda y sencilla de mantenerse informado de la actualidad del pueblo y las sesiones de Pleno son actualmente retransmitidas en directo, tanto por radio como por Internet, como parte de nuestra política de plena transparencia.