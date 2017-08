Un chapuzón refrescante en pleno corazón de la provincia

Si este mes de agosto no tiene vacaciones o si ya ha disfrutado de ellas en julio y no puede escaparse a la playa, no se preocupe porque en la misma provincia de Sevilla, muy cerca suya, quizás encuentre algún embalse que haga las veces de piscina natural donde podrá darse un buen chapuzón y compartir un día al aire libre con la familia o los amigos.

Para darle pistas, la Diputación de Sevilla incluye en dos de los catálogos editados por Prodetur-Turismo de la Provincia algunos de los ríos, lagos y embalses en los que poder refrescarse rodeados de árboles y naturaleza. Eso sí, siempre bañándonos con mucha precaución y cumpliendo todas las normas que se indiquen en las señalizaciones de estos parajes. Aquí repasamos las más conocidas.

Pantano El Pintado.Está muy cerca de Cazalla de la Sierra, en la Sierra Norte. Se llega hasta aquí tomando la A-455, la A-450 y la A-432. Dispone de varios merenderos y zonas de acampada, por lo que resulta muy cómodo para ir a pasar un día o bien un fin de semana. El Pintado se alimenta de las aguas del río Rivera de Benalija. Debido a su profundidad, es importante ir con mucho cuidado porque puede haber desniveles.

Lagos del Serrano.Este hermoso paraje natural se encuentra en el término de Guillena y a 3 km del pueblo del Ronquillo. Se llega fácilmente hasta conduciendo por la A-66. Esta zona natural es atravesada por la Vía de la Plata, el Camino de Santiago y la antigua calzada romana. Sus aguas son tranquilas e ideales para practicar actividades acuáticas como la natación, el piragüismo o la pesca. Los paseos en bici y el senderismo, mejor cuando no haga demasiado calor. Hay una zona de picnic y lugares de restauración.

Isla Margarita.También se conoce como Isla del pescador por una escultura que hay allí. Situado en el término municipal de San Nicolás del Puerto, este enclave de la ribera del río Huéznar tiene una zona de baños, aunque es recomendable ir entre semana, ya que los fines de semana se suele llenar de visitantes. Las aguas del río son frescas y la orilla es poco accidentada y muy tranquila. De aquí parte una famosa ruta de senderismo, el Sendero Molino del Corcho y por aquí discurre también una via verde.

Ribera de Benalijar.El espacio natural conocido como Ribera de Benalija se encuentra en la localidad sevillana de Alanís, en plena Sierra Norte, en concreto, a 3 km de la localidad (se llega por la carretera de Guadalcanal). Se trata de un lugar ideal en el que nos podremos bañar en una impresionante piscina natural que se encuentra situada junto a una cueva. Si puede, no desaproveche la oportunidad para visitar Alanís que tiene un importante legado histórico, como su castillo de origen árabe, o la Iglesia de la Nuestra Señora de las Nieves.

Las Calderas.En el término de Villaverde del Río, en la comarca de la Vega, el arroyo Sietearroyos cuenta con un paraje de singular belleza paisajística llamado Las Calderas también conocido como Las Pozas de Villaverde (en la foto inferior). Se trata de una zona con una serie de pequeñas pozas excavadas en el lecho del río Siete Arroyos por varios saltos de agua. Este conjunto de cascadas finaliza con una que supera un desnivel de unos 6 m, conocida como Última olla. Además, se forma una pequeña playa de aguas nítidas y tranquilas. Una zona idónea para refrescarse a sólo 26 km de la capital.

Parque Fluvial Majadallana.También en el término municipal de Villaverde del Río se enclava este parque fluvial que se halla en un bello paraje arbolado, río arriba, donde el río se remansa, formándose piscinas naturales, y pequeñas playas. Abundan el madroño, lentisco y arrayán y entre la fauna, las garzas, martín pescador y nutrias. en su cercanías está el puente sifón del canal del Viar sobre el Siete Arroyos.