Diagnóstico, planificación y liderazgo, claves para impulsar las ciudades inteligentes

Un centenar de personas han participado esta semana en la jornada formativa Sevilla Provincia Inteligente celebrada en la Casa de la Provincia, organizada por el Área del Empleado/a Público en colaboración con las entidades Informaria y Aalto. Representantes de empresas tecnológicas así como técnicos y políticos de los ayuntamientos sevillanos se dieron cita en este encuentro. Enrique Martínez, coordinador del Plan Nacional de Ciudades Inteligentes, y Adolfo Borrero, vicepresidente de la asociación de empresas del sector -AMETIC-, dictaron en sus ponencias las principales claves y estrategias para el desarrollo de las denominadas Smart Cities o ciudades inteligentes, un proceso para el que, según se destacó, es completamente necesario un diagnóstico serio de la situación del territorio, una planificación para la consecución de objetivos por etapas y un compromiso de liderazgo para lograr estos objetivos.

Mario Martínez, diputado del Área del empleado/a Público, inauguró este encuentro acentuando la necesidad de tener la formación necesaria "para alcanzar los objetivos marcados en la agenda digital España 2020, para cuya consecución trabaja la Diputación de Sevilla día a día".

Esta jornada formativa se organizó con el fin de concienciar a los alcaldes de la provincia de la nueva realidad en la que vivimos, de cuál es el concepto de ciudad inteligente y de la necesidad de aplicar las nuevas tecnologías a todos los procesos del ayuntamiento.

Mario Martínez expuso que la estrategia para la consecución de un ámbito inteligente "requiere de un compromiso por parte de los gestores políticos; en el caso de la Diputación de Sevilla, este compromiso queda patente en los 15 millones de euros que ha dedicado en este mandato en materia de Sociedad de la Información, una cantidad a la que hay que sumar lo más de 5 millones de inversión aprobados en la última Junta de Gobierno para la que será la nueva red de Telecomunicaciones de la provincia de Sevilla".

El responsable de Plan Nacional en la materia, Enrique Martínez, afirmó que "las ciudades existían antes de las que llamamos ciudades inteligentes y existirán después, son la solución de la civilización para vivir todos juntos; no dependen de ninguna moda. Sevilla tiene una larguísima tradición de buen hacer en la aplicación de las nuevas tecnologías; puso, por ejemplo, cuando no había faxes, se pusieron estos terminales en todos los Ayuntamientos o el proyecto estrella de hace muchos años, Sevilla puso una centralita unificada en todos los pueblos hace muchos años, cuando no había faxes; es una Diputación que lleva preocupándose de estos temas hace mucho tiempo".

La clausura estuvo a cargo del diputado provincial de Concertación, José Barroso, quien afirmó que "en la Diputación de Sevilla ya estamos comprometidos para construir una provincia inteligente. Y estamos convencidos de vuestro apoyo y compromiso para que cada uno de vuestros municipios forme parte activa de esta gran red conectada".