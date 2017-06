"Llevamos dos años de duro trabajo que ahora ve la luz"

-¿qué balance realiza de lo que va de legislatura?

-El balance de estos dos años de legislatura es bueno. Han sido dos años de mucho trabajo, pero creo que la Corporación ha hecho una tarea excelente. Mucho del trabajo realizado ha sido de ordenamiento interno del propio Ayuntamiento, de poner en pie el Portal de Transparencia, las redes sociales, la sede electrónica que no teníamos y también de ordenar por ejemplo el área de Urbanismo. Isla Mayor era un pueblo como un patio sin vallar, a lo que se añade nuestra problemática especial de estar aislados de la corona urbana y del Aljarafe por lo que no existen infraestructuras de carreteras. Hemos tenido también problemas con el cangrejo rojo, etc. Mucho trabajo pero con un balance positivo y es ahora cuando van viendo los resultados de este trabajo oculto, del que se hace en la sombra y parece que no luce. Los proyectos que ahora tenemos marcha ya son más bonitos para los vecinos.

-¿Qué mejoras ha habido en el pueblo en los últimos años?

-Sobre todo, mejoras en servicios. Se ha realizado un gran trabajo en los últimos años en la red abastecimiento de agua. Cuando entramos aquí había 12 válvulas de corte de agua y cada poco nos quedábamos todos sin agua, así que se han ido sustituyendo miles y miles de metros de tuberías; también se han renovado las aceras, el alumbrado público (hemos tenido que homologar el alumbrado porque era un sistema obsoleto que no tenía ni el informe favorable del Ministerio de Industria). Ahora ya tenemos más presión de agua y con un poco más de calidad. En el sector turístico hemos creado una oficina de turismo y la afluencia de público cada vez es mayor. Es un éxito importante para el municipio porque, además, se ha creado un puesto de trabajo. La Policía local también ha cambiado bastante..., en general ha habido una mejora de los servicios a los vecinos.

-¿Qué obras se han hecho en Isla Mayor con los planes Supera?

-En los primeros años, con el Plan Supera se ha hecho mucha obra en las calles: asfaltado, red de abastecimiento de aguas, llaves de paso, sustitución de tuberías en mal estado, etc. También se arreglaron infraestructuras municipales como el Centro de Empresas, que antes no se utilizaba para nada y ahora tiene un uso cultural. Se modificó la utilidad del colegio de la barriada de Alfonso XIII lo que ha permitid construir un centro cultural en Alfonso donde, a día de hoy no tenían y viven a 4 km del núcleo urbano de Isla Mayor. Alfonso era el casco primitivo de Isla Mayor.

-¿Y con cargo al Plan de Urgencias Municipales?

- El Plan de Emergencias Municipales es una herramienta básica para cualquier municipio, pero aún más para municipios rurales como es nuestro caso. Nosotros lo hemos utilizado para realizar contrataciones porque, para muchas personas es una ayuda fundamental; con este proyecto se están salvando muchas familias y que el Ayuntamiento tenga la posibilidad de hacer contrataciones temporales pero que a los vecinos les salva estado un logro. Hemos contratado a 30 personas con el programa de ayuda a la contratación y otras 30 gracias al PUM.

-¿Qué proyectos tiene a corto y medio plazo el Ayuntamiento? - Ahora toca la etapa de lucirse un poquito. Uno de los proyectos más ilusionantes que se llevarán a cabo con el Plan de Empleo Estable es una Unidad de Centro de Día, es una iniciativa muy bonita que en octubre comenzará su construcción. Ahora nuestros mayores tenían que ir a Coria del Río, donde está el centro más cercano. Por otra parte, se instalará césped artificial en el estadio municipal. En el Vado de los Vaqueros, cuando llueve se inunda y nos deja sin carretera, así que en agosto, con un proyecto de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, comenzarán las obras. Por otro lado también tenemos la barca de Isla Mínima en la que contamos con el apoyo de la Diputación para su puesta en valor. Si todo sale bien, al finalizar 2017, el 90% del programa electoral estaría cumplido y nos faltaría aún año y medio para rematar cosillas.