Prosiguen los trabajos de mantenimiento de la red de caminos rurales municipales

El Ayuntamiento de Los Palacios y Villafranca, a través de la Delegación Municipal de Agricultura, ha retomado los trabajos de mantenimiento de los caminos rurales de titularidad municipal, labores que han tenido que ser aplazadas por las continúas precipitaciones hasta en tres ocasiones desde el pasado mes de febrero.

El alcalde, Juan Manuel Valle, junto al delegado de Agricultura, Jesús Condán, ha visitado el lugar donde se desarrollan las actuaciones durante esta semana, concretamente en los caminos de Alcalá y Gilito. Y es que el Ayuntamiento de Los Palacios y Villafranca tiene reservada en los presupuestos de 2018 una inversión de 55.000 euros destinados al arreglo y mantenimiento que, periódicamente, realiza para que la red de caminos rurales de titularidad municipal se encuentren en las mejores condiciones cuando la actividad en el campo aumenta, "empezamos las labores de mantenimiento que hacemos cada año desde el Ayuntamiento, en 2018 con un presupuesto que triplica el de hace dos años. Para nosotros es fundamental que en este momento en el que ya se empieza con la recogida del tomate los caminos estén en condiciones aceptables para que el género llegue en perfectas condiciones a las cooperativas y centros de distribución".

Con esta inversión está prevista la reparación de más de 20 kilómetros de camino de titularidad municipal. Valle ha aclarado que el Ayuntamiento solo puede actuar en las vías públicas, "hay que explicar que muchos de los caminos que los usuarios creen que son municipales no lo son, pertenecen por ejemplo a Confederación Hidrográfica del Guadalquivir como ocurre con las banquetas del Canal de los Presos". Este mantenimiento de los caminos se lleva a cabo por el Consistorio dos veces al año y siempre precediendo a los periodos de alta actividad en la agricultura. Pero además Valle también anuncia que está previsto que en unos días se inicien los proyectos de arreglo integral de caminos rurales incluidos en el Plan Supera V, unos 8 kilómetros y 132.270 euros de inversión, "en unos días la empresa adjudicataria del proyecto de arreglo de caminos rurales a través del Supera V comenzarán los trabajos con un nuevo sistema, con el propósito de que las intervenciones tengan mayor durabilidad. Además, en el Pleno aprobaremos, una vez más, una importante partida de 132.352 euros para este mismo fin, dentro del Plan Supera VI. Con estos programas que permiten mayor financiación se procede de manera integral, arreglando cunetas y desagües y aportando áridos, etc". Además, el regidor palaciego ha querido hacer un llamamiento a aquellas personas que no respetan los límites de sus parcelas, por lo que ha pedido la colaboración de todos. Para concluir, ha destacado que "la agricultura vive un momento dulce en Los Palacios, cada vez más jóvenes montan invernaderos, la producción del tomate sigue alcanzando cifras de récords; igualmente ocurre con el pimiento, el calabacín, la uva y la sandía, se está viviendo un buen momento en la agricultura y nosotros arrimamos el hombro para que los caminos estén en las mejores condiciones".