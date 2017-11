"Seguimos reivindicando una carretera de acceso"

-¿qué balance realiza de lo que va de legislatura actual?

-El balance es positivo, aunque nos hemos encontrado con varias dificultades, la mayor parte económicas. Sin embargo, es positivo porque hemos hecho un gran esfuerzo y sobre todo, gracias a los recursos externos. Así, hemos conseguido la apertura de la Escuela Infantil en 2016, acabar y poner en funcionamiento el Centro de Día de mayores, la eliminación de barreras arquitectónicas o la urbanización y arreglo de calles y plazas. Nos damos por satisfechos aunque nos quedan bastantes cosas por realizar. El problema de las ELA (Entidad Local Autónoma) es que no está clara la financiación, sino que depende de los convenios con el municipio (en este caso Las Cabezas de San Juan). No tenemos dinero propio para realizar los proyectos y esa es una realidad que nos gustaría cambiar. No obstante, es cierto que valoramos la mejora que se ha hecho en la vida de la gente de nuestro pueblo porque ahora nos entran más recursos como ELA. Ya tenemos todas las infraestructuras necesarias y ahora hay que mantenerlas, así que esperamos que la Junta de Andalucía redacte el documento donde quede fijada nuestra financiación.

-¿Qué mejoras se han realizado en los últimos años en el pueblo?

-Hemos realizado un parque periurbano; otro, el parque 9 de Mayo, frente al colegio lo hemos urbanizado. También se ha hecho la señalización de pasos de peatonales, hemos reparado los soportales y se puesto en marcha el Centro de Día y la Escuela Infantil. Otro proyecto importante es el mantenimiento de las instalaciones que estamos haciendo, en concreto, destaca el de las instalaciones deportivas que estaban muy deterioradas. En la actualidad Marismillas cuenta con una población de unos 1.660 habitantes.

-¿Qué obras se han hecho con los Planes Supera?

-Gracias a los planes Supera de la Diputación de Sevilla se han acometido las obras en los soportales, el parque periurbano, el asfaltado de varias calles y el acodicionamiento de plazas y mantenimiento de infraestructuras públicas. Con el nuevo Supera, en diciembre comenzaremos la renovación del alumbrado público por LED de bajo consumo y, hasta donde nos llegue el presupuesto, para el mantenimiento de los edificios públicos.

-¿Cómo ha evolucionado el municipio en nuevas tecnologías?

-En 2015 abrimos el Centro Guadalinfo que sigue en funcionando y está cumpliendo con los objetivos. También nos hemos adscrito a todos los programas de Diputación en cuanto a nuevas tecnologías, como el de videoactas que ya tenemos aprobado. Hay wifi en todas las instalaciones públicas, como el centro cívico, la biblioteca, etc.

-¿Qué proyectos a corto y medio plazo tiene para el municipio?

-Pues hemos licitado la obra para instalar césped artificial en el campo de fútbol y también tenemos como objetivo urbanizar el polígono industrial. Son nuestros dos retos sin olvida nuestra pelea constante para que el camino de acceso de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir a Marismillas se convierta en una carretera, así como conseguir transporte público para nuestros vecinos.