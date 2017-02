Uniendo fuerzas por el sector agrícola

Desde el Ayuntamiento de Lora del Río se están promoviendo diversos proyectos en pro del sector de la industria agrícola del municipio, gracias a las diversas reuniones de la Mesa de la Agricultura que está manteniendo periódicamente el Ayuntamiento con representantes del sector (agricultores, ingenieros técnicos, cooperativas, comunidad de regantes, sindicatos...) para aunar esfuerzos. Ya se han celebrado cuatro reuniones hasta ahora.

En ella se han planteado varios proyectos innovadores que se van a desarrollar en el municipio. En primer lugar, el proyecto del Ayuntamiento loreño de poner en marcha una almazara de aceite en el municipio, con el objetivo de que aquellos agricultores de aceitunas que hay en Lora del Río no tenga que desplazarse a otros pueblos para molturar sus aceitunas y poder extraer el aceite en el propio municipio. "En el término municipal de Lora hay 2.900 hectáreas destinadas a olivos y no es lógico que no haya una almazara, por lo tanto vamos a incentivar la creación de una cooperativa de agricultores de este sector en concreto para aunar esfuerzos en este punto", explica a Diario de Sevilla el alcalde de Lora, Antonio Enamorado. "Estamos hablando que esta cooperativa podría a unos 100 socios, que se podrían beneficiar de la almazara". Para ello, según explica el alcalde, el Ayuntamiento plantea ceder los terrenos donde ubicar dicha almazara, evitando así el coste a los agricultores.

Por otro lado, también está en proyecto, en colaboración con la Cooperativa del Campo San Sebastián para que comience a exportar la naranja amarga de Lora del Río, de gran fama y calidad, a países como Francia y Reino Unido, que tienen una importante tradición en la comercialización de este tipo de naranja sevillana. "Nuestro término municipal tiene 3.000 hectáreas de naranjas y la cooperativa produce no sólo naranja sino caquis, frutas de hueso... Si hacemos sinergia con ellos, juntos haremos más fuerte nuestro sector agrícola", opina Enamorado.

En este sentido, en la cuarta Mesa de la Agricultura, celebrada el 31 de enero, se trató además la puesta en marcha también de la página web El campo se defiende.

Todas estas iniciativas se van a presentar en la próxima feria de innovación agrícola de Lora del Río, que se celebrará en primavera (en marzo o en abril).

Tarjeta de cualificación. Pero quizá el proyecto más innovador, "y que será algo pionero" según indica el edil, es que el Ayuntamiento va a crear una tarjeta de cualificación profesional para el agricultor que certifique que ese jornalero cumple todos los requisitos necesarios que se le exigen cada vez que va a trabajar a cualquier finca. Como aclara el alcalde, "esa tarjeta profesional será una garantía de que el agricultor ha pasado todos los reconocimientos médicos, y realizado la formación necesaria en riesgos laborales y seguridad alimentaria. En la agricultura, los protocolos de calidad exigen todo esto. Pues bien, con esta tarjeta el jornalero ya sólo tendría que pasarlo una vez. Será como un certificado profesional".