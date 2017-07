Villalobos apoya las nuevas infraestructuras deportivas en Guillena y El Real de la Jara

El presidente de la Diputación de Sevilla, Fernando Rodríguez Villalobos, se desplazó ayer a las localidades de Guillena y de Real de la Jara, donde inauguró, con sus respectivos alcaldes, Lorenzo Medina y Carmelo Cubero, dos instalaciones deportivas en las que ha participado financieramente la Institución Provincial, a través del Plan de Reducción de Déficits en Infraestructuras Locales.

Se trata del nuevo campo de fútbol de césped artificial La Vega, de Guillena, remodelado con una inversión de 385.000 euros, y la construcción de la segunda pista de pádel de Real de la Jara, en la que se han invertido 55.000 euros. En ambos actos de inauguración, Villalobos destacó "el gran paso adelante que están suponiendo para los municipios pequeños las inversiones realizadas a través de este programa de reducción de déficits. Nos habíamos propuesto, entre otros objetivos, que todos los municipios menores de 15.000 habitantes contaran con dos pistas de pádel y tuvieran un campo de fútbol homologado a la normativa autonómica. Y los hemos conseguido". El presidente de la Diputación ha puesto también en valor las inversiones que la Institución que preside está realizando en la provincia a través de los planes Supera y Pfoea. "Entre 2014 y 2016, con las ediciones I, III y IV del Supera hemos aportado en Guillena 1,4 millones de euros y en Real de la Jara 760.000 euros. En el mismo periodo, a través del Pfoea, las inversiones en Guillena ascienden a 1,2 millones y en Real de la Jara 351.000 euros. No se trata sólo de números. Es la vía para mejorar la calidad de vida de las sevillanas y sevillanos, a cuyo lado estamos siempre desde la Diputación, con el apoyo a sus ayuntamiento. Y no queda ahí. En el Supera V, tenemos ya consignados 500.000 euros para Guillena y 657.000 euros para Real de la Jara, entre Supera y Plan de Reducción de Déficits. Con la gran noticia de que vamos a poder aplicarlos ya, tras todo lo que nos ha costado que el Gobierno acceda a invertir estas cantidades, supeditándolo todo a la aprovación de los Presupuestos Generales del Estado, que hasta hace unos días no hemos visto aprobados en el BOE. Una ingerencia en la autonomía local que ha causado un desgaste innecesario en las entidades locales sevillanas", recordó.

Igualdad. Las nuevas instalacioens de Guillena suponen un campo con césped artificial de alta calidad homologada, con sus vestuarios y graderío totalmente remodelados, adaptado para la práctica de fútbol 11 y fútbol 7, además de marcador nuevo, torretas de luces y adecuación del revestimiento de la fachada de las instalaciones, de los aseos y del ambigú. El presidente de la Diputación ha expresado en ambos municipios su objetivo: "que ningún pueblo sevillano está por debajo de otro en estándares deportivos".