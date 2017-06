Villalobos, en la presentación del último libro de Escudero

"Me resulta especialmente emotivo poder compartir esta presentación de un libro de Rafael Escuredo con Rafael, porque me une a él la tierra y el compromiso con la gente que la habita, ya que él es estepeño y yo de La Roda. Y porque estamos hablando de un hombre, como diría Machado, 'en el buen sentido de la palabra, bueno'. Un hombre al que felicito en su atrevimiento, el de hacer lo que le apasiona". Con estas palabras se dirigía el presidente de la Diputación de Sevilla, Fernando Rodríguez Villalobos, al ex presidente de la Junta de Andalucía, Rafael Escuredo, del que fue anfitrión en la Casa de la Provincia, durante la presentación de la tercera entrega de las investigaciones del inspector Sobrado, titulada Los santos custodios.

"Reconforta enormemente ver a un político íntegro, con el que compartí proyectos mientras estaba en activo, desarrollando su pasión, como lo está haciendo", añadió Villalobos.

Una presentación que corrió a cargo de la periodista y también escritora, Eva Díaz Pérez, y de José María Arévalo, representante de la Editorial Almuzara, que edita la obra, y durante la cual Villalobos destacó también el papel de epicentro cultural de los pueblos de Sevilla en la capital de la Casa de la Provincia, "un Organismo siempre abierto a propuestas como la que hoy nos trae Rafael Escuredo".