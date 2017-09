"En la actualidad tenemos un Ayuntamiento saneado"

-¿qué balance realiza de lo que va de legislatura actual?

-Después de poco más de dos años de esta legislatura, debo decir que este equipo de Gobierno está cumpliendo con uno de los objetivos que nos marcamos desde que entramos a gobernar que no era otro que estabilizar económicamente el Ayuntamiento sin que ello repercutiera económicamente en los vecinos; es decir, cumplir el objetivo sin modificar las ordenanzas para no elevar la presión fiscal. De hecho, dichas Ordenanzas Fiscales llevan congeladas desde que entré en la Alcaldía. En lo que va de legislatura hemos acabado con las deudas que teníamos con la Mancomunidad de Municipio de la Comarca de Écija y estamos al corriente de todas nuestras obligaciones (Seguridad Social, Hacienda y demás servicios...). Por tanto, tenemos un Ayuntamiento saneado y con un remanente de tesorería importante que, en el momento que se levante por parte del Ministerio las cortapisas para poder emplearlo, podremos ponerlo a disposición del desarrollo de nuestro pueblo e incidirá directamente en la economía de nuestros vecinos.

-¿Qué mejoras se han realizado en los últimos años?

-En cuanto a las mejoras realizadas en el municipio, hemos asfaltado las calles que se encontraban en peor estado así como acerados de dichas calles y seguiremos haciéndolo hasta dejar el 100 % en buenas condiciones. Hemos acometido la reforma de parques y plazas, destacando el parque Félix Rodríguez de la Fuente, el parque Pozo Rey, la Plaza de Roma, así como la remodelación de la piscina municipal de El Campillo, la guardería de El Campillo y la reforma total de la antigua Casa de la Cultura de La Luisiana, donde en breve se instalará el Centro Guadalinfo y un salón de actos culturales. A nivel de instalaciones deportivas estamos bastante completos con los dos pabellones polideportivos (uno en cada núcleo), las pistas de pádel, el campo de césped, las pistas de tenis, etc.También nos hemos volcado en los centros de Educación Infantil y Primaria, haciendo una importante inversión tanto en el de La Luisiana como en el de El Campillo, mejorando las infraestructuras de los dos Centros para disfrute de nuestros escolares. Próximamente seguiremos haciendo estas inversiones ya que son centros antiguos que requieren de una constante adecuación.

-¿Qué obras se han hecho con los Planes Supera?

-Con los Planes Supera, la Diputación de Sevilla ha dado a todos los municipios de la provincia la posibilidad de acometer proyectos que, por sí mismos, no podrían afrontar debido a la envergadura de dichas iniciativas. Ello ha supuesto que en La Luisiana y El Campillo hayamos podido llevar a cabo una serie de obras y proyectos como son: la optimización del alumbrado público municipal, la adecuación del Centro Multifuncional de El Campillo, la climatización de los salones de usos múltiples, el asfaltado y arreglo de acerados en diferentes calles del municipio, etc. Son un ejemplo de obras que, de no ser por estos planes, sería complicado que pudiéramos acometerlas.

-¿Y con el Plan de Urgencia Municipal (PUM)?

-El Plan de Urgencia Municipal, puesto en marcha por la Diputación , ha supuesto también un alivio temporal para determinadas familias que en momentos concretos se encontraban en situaciones complicadas. Desde el Ayuntamiento y con el objetivo de que este plan pudiera llegar al mayor número de vecinos posible, se ha venido haciendo con contratos de 15 días, lo cual ha supuesto en este último que acaba de finalizar un total de 33 contratos, lo que ha supuesto una importante mano de obra para los servicios que presta el Ayuntamiento así como un respiro para determinadas familias del pueblo.

-¿Cómo ha evolucionado el municipio en nuevas tecnologías?

-En relación con el Ayuntamiento intentamos estar al día, tanto por obligación como por convencimiento, de que los vecinos tienen que estar al minuto informados de todo lo que ocurre en su Ayuntamiento. Por otro lado, ya se está comenzando a instalar los mecanismos necesarios para implantar wifi gratis en los parques y plazas más concurridos del municipio.

-¿Qué proyectos a corto y medio plazo tiene para el municipio?

-En cuanto a los proyectos más importantes que tenemos previstos está la construcción del tanatorio municipal, que es una de las necesidades de nuestro pueblo y que se está retrasando su ejecución porque existe la posibilidad de que este proyecto no tenga coste alguno para el Ayuntamiento. En caso de que no llegue a buen puerto esta idea, será el propio Ayuntamiento quien lo construya, habiendo previsto en el presupuesto esta posibilidad. Vamos a acometer la ampliación de la iluminación de la travesía de La Luisiana, llegando a las rotondas de entrada del pueblo. También vamos a terminar de amueblar el Ayuntamiento, cuya obra finalizó y nos trasladamos hace unos meses, después de más de10 años de trabajo y problemas surgidos durante su construcción. Y, por supuesto, seguiremos invirtiendo en nuestros centros escolares, para que los niños y niñas de la localidad tenga mayor comodidad en su colegio.