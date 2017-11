"Nuestra obligación es trabajar por el bien común del pueblo"

-¿qué balance realiza de lo que va de legislatura actual?

-El balance es muy positivo. En estos casi dos años y medio de Gobierno socialista en El Pedroso, hemos conseguido recuperar la confianza de nuestros vecinos con el Ayuntamiento. Me he dedicado a atender a todo aquel pedroseño que lo necesitaba, escuchando sus demandas y poniendo todos los medios necesarios para darles una pronta respuesta. Entendemos la política como un servicio público, nos debemos a nuestros vecinos y no a la inversa. Es nuestra obligación y así lo estamos haciendo, trabajar por el bien común de nuestro pueblo, atendiendo sus necesidades, solucionando sus problemas. En este tiempo se han conseguido acuerdos importantes a nivel comarcal, acuerdos con nuestra Diputación y con la Junta de Andalucía: estamos consiguiendo que el turismo, que es una pieza fundamental para nuestra economía, sea cada día un referente en la provincia de Sevilla y cada día más en Andalucía. Y seguimos ampliando horizontes. El Pedroso se ha convertido en un referente del turismo activo y de naturaleza, sacando el mayor provecho a nuestro patrimonio tanto artístico y cultural como de naturaleza.

Con Diputación se ha firmado el acuerdo para el nuevo Consorcio de Bomberos y se están llevando a cabo más negociaciones para firmar acuerdos muy interesantes para el municipio.Con la Junta de Andalucía uno de los proyectos que se ha cerrado hace muy poco tiempo y muy importante es la construcción del nuevo CEDEFO en nuestro termino municipal, en el que se van a invertir inicialmente más de tres millones de euros.

-¿Qué mejoras se han realizado en los últimos años en el pueblo?

-En El Pedroso se han mejorado muchas infraestructuras dando lugar a mejores servicios públicos. Mejora de los parques infantiles, carreteras colindantes y en calles de la localidad: la construcción de una cocina industrial que albergará un servicio de catering que dará servicio a un futuro comedor escolar, servicio de comidas a domicilio para los más mayores; el Centro Formación Escuelas Nuevas y mejoras en las instalaciones deportivas. Fomento de eventos deportivos como trail, btt, sendero y montañismo,etcétera.

También se están haciendo obras actualmente en la Piscina Municipal. Vestuarios nuevos, Piscina Infantil y accesos para minusválidos. Se han abierto nuevas rutas de senderos y la Oficina de Turismo junto a la Estación de Tren. Hemos elaborado el plan de viviendas y de rehabilitación, a través del cual nuestros vecinos podrán solicitar las ayudas para este programa a la Junta de Andalucía. En definitiva, creo que el nuevo equipo de Gobierno, del cual tengo el privilegio de presidir, está realizando un trabajo muy bueno, del que se pueden ver ya resultados y del que nacen nuevos proyectos, en poco tiempo veremos los resultados.

-¿Qué obras se han hecho con los Planes Supera?

-Las obras que se han realizado con los Planes Supera, algunas las he mencionado anteriormente: en la creación de un centro de formación en el que se han homologado cuatro aulas para impartir cursos de formación. Además alberga el Centro de educación de Adultos. Parques infantiles de la barriada de San Cristóbal y la calle Concordia. La reparación de los focos del polideportivo municipal, etcétera. El Supera de este año está dedicado a la creación de un área recreativa en la Ribera del Hueznar.

- ¿Y con el Plan Extraordinario de Urgencia Municipal (PUM)?

-Estos planes los utilizamos para acometer pequeñas reparaciones del municipio y el mantenimiento de edificios públicos: pintura, acerados, mantenimiento de parques, plazas, etcétera.

-¿Cómo ha evolucionado el municipio en nuevas tecnologías?

-Ahora mismo se está llevando a cabo una actuación en todo el municipio de instalación de fibra óptica. Además por parte del Ayuntamiento se están instalando más zonas Wifi en puntos estratégicos para que todo El Pedroso tenga conexión gratis a internet.

-¿Qué proyectos a corto y medio plazo tiene para el municipio?

-Por nombrar dos de los más importantes, uno es el Complejo Turístico en la Ribera de Huéznar, y el otro es una Residencia para nuestros Mayores. Y hablando de Mayores, ya es una realidad el Centro de Participación Activa para ellos que se inaugurará el próximo año.