"Hemos sentado las bases para no volver a la bancarrota"

-¿qué balance realiza de lo que va de legislatura?

-Yo creo que el balance de estos dos años es muy positivo, con muchas cosas todavía por hacer, pero desde luego con muchas otras hechas y, sobre todo, sentando las bases para que la situación que nos encontramos en 2015 no se vuelva a repetir en nuestro pueblo. Cuando miro hacia detrás y veo lo que nos encontramos, me parece mentira que hayamos podido encaminar aquella situación. El comienzo fue especialmente complicado, El Ayuntamiento estaba prácticamente en bancarrota, con una deuda grandísima, una malísima gestión económica. Para paliar esta situación, entre otras, establecimos una serie de medidas de emergencia: reducir al mínimo los liberados, dejamos solamente una persona liberada. Los políticos debemos de costarles lo menos posible a los ciudadanos, reducir drásticamente los gastos de las distintas delegaciones, viéndonos obligados a tomar medidas muy dolorosas como no abrir en 2015 la caseta municipal o no organizar el festival flamenco. Hemos utilizando la imaginación, hemos contado con el apoyo de los distintos colectivos del pueblo que siempre han estado dispuestos a ayudarnos en fiestas, cultura, deportes etc. Y con la colaboración y comprensión de los trabajadores municipales.

-¿Qué mejoras se han realizado en los últimos años?

-Yo creo que ha habido muchas mejoras, algunas de ellas son cuantificables, otras algo menos, pero el resultado se está viendo y se verá con el tiempo. Hemos reducido en estos dos años la deuda del Ayuntamiento en 1.500.000 euros. Partíamos de 6.000.000 de euros. Mejoras en las infraestructuras de nuestro pueblo. Haciendo gestiones para que la carretera que nos une con Morón se arreglara, o la de entrada al pueblo, desde Utrera, que estaba en un estado pésimo y era una demanda vecinal desde hacía tiempo. En Educación, asegurando el transporte escolar gratuito para todos los jóvenes hasta los 18 años y así facilitarles que puedan hacer Ciclos Formativos de Grado Medio. Contratando profesores de apoyo para intentar reducir el fracaso escolar en nuestro pueblo. En cuanto a transparencia hemos avanzado muchísimo. Las puertas del Ayuntamiento están abiertas de par en par a todos los vecinos.Hay transparencia total con la oposición, informando puntualmente de todas las acciones de Gobierno, pidiendo y aceptando sus sugerencias.

-¿Qué obras se han hecho con los Planes Supera?

-Está claro que un municipio como El Coronil, después de lo dicho anteriormente, no puede afrontar obras con recursos propios, aunque las consideremos necesarias. Me refiero a obras en instalaciones deportivas, o a la construcción de una subestación eléctrica o de una estación de bombeo para dar agua potable a una urbanización. Pues bien esto se han podido hacer gracias a los distintos planes Supera y la verdad que representan una gran ayuda y yo creo que es un gran acierto mantenerlos. Además, en estos dos años, con los distintos planes Supera se han puesto cuatro grupos de soterrados, hemos arreglado carreteras, alquitranado calles, tenemos previsto arreglar la red de pozos no potable y continuar con el mantenimiento y mejora de las instalaciones deportivas.

-¿Cómo ha evolucionado el municipio en nuevas tecnologías?

-Ahora mismo estamos cambiando totalmente nuestro Ayuntamiento, reorganizándolo para poner en marcha la administración electrónica donde sean más rápido y eficaz los servicios que se les presta a los ciudadanos. Empezaremos a funcionar con este sistema a primeros de septiembre y confiamos en mejorar, haciendo que aquellos vecinos que quieran, puedan acceder a los distintos servicios desde su casa y a los que acudan a las oficinas sean atendidos con mayor rapidez y eficacia. Hemos mejorado el acceso wifi desde la biblioteca gracias a los nuevos equipos y estamos dando pasos para reabrir y actualizar la web del Ayuntamiento y poner en marcha El Portal de Transparencia.