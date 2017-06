Guardocita María del carmen

Al saber, gracias al compañero Carlos Navarro, que en los pliegos de solicitud de matrícula que se publican en la web de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía se llama a los padres "persona guardadora primera" y "persona guardadora segunda", y dado mi interés por la cultura popular, temblé por el cancionero español. ¿Obligarán, en nombre de la corrección política, a reescribir las letras de las coplas dedicadas a las madres? Si en Estados Unidos se están alterando clásicos y hasta prohibiéndolos en los planes de estudio por considerarlos políticamente incorrectos, ¿por qué no habría de pasar lo mismo con las coplas?

Imagínense algo así: "Un altar llevo en mi pecho ardiente / a la persona guardadora que me dio a mí el ser. / A esa mujer tan buena y valiente, / de inmaculada frente ceñida de laurel. / Guardadorcita María del Carmen, / hoy te canto esta bella canción". O también: "Aunque amores yo tenga en la vida, / que me llenen de felicidad, / como el tuyo jamás, persona guardadora mía, / como el tuyo no habré de encontrar. Guardadorcita del alma querida, / en mi pecho yo llevo una flor, / no te importe el color que ella tenga, / porque al fin tú eres, persona guardadora, una flor".

Y lo peor es que la cosa no solo afecta a los legados de Manolo Escobar o Machín, también al de John Lennon, cuya tristísima Mother debería decir: "Guardadora, tú me tuviste pero yo nunca te tuve, yo te quise pero tú nunca me quisiste". Y al aún más relevante legado del minúsculo y revenío Jean Jacques, cuya canción eurovisiva del 69 debería reescribirse así: "Guardadora (pi-pi), Guardadora (pi-pi), un bello sueño tuve ayer...". Un desastre. Por no hablar de los cambios que deberán introducirse en el refranero y el repertorio de insultos y exclamaciones, desde "la guardadora del cordero" (con lo cual la madre cordera pasa a ser pastora) hasta "la guardadora que te parió" pasando por el grosero "tu p… guardadora". O a los que se verán obligados los grandes almacenes al promocionar, en vez del de la madre, el día de la guardadora, lo que tiene un desconcertante aire de exaltación de las guardianas de aquellas películas guarronas de cárceles de mujeres.

La cosa alcanzaría incluso a la más excelsa literatura comunista, debiendo quizás llamarse La guardadora la novela de Gorki y Guardadora coraje la obra teatral de Brecht. ¡La persona guardadora que los parió!