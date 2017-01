Homenaje cinéfilo a 13TV

La mejor programación de cine en televisión es la de 13 TV, sólo empatada por el canal temático TCM. No todo lo que emiten es excelente, desde luego, pero la media sí lo es. Añadiéndose, frente a TCM, el mérito de que se trata de una cadena generalista. El día 1 de enero nos regaló, una tras otra, Rio Bravo de Hawks y Centauros del desierto de Ford. ¿Se puede empezar mejor un año? Ya sé que me dirán que son películas "viejas" y que las emiten porque son las más baratas. Empezando por lo segundo, es una tragedia que nadie quiera lo mejor y que las cadenas generalistas -incluidas escandalosamente las públicas- se nieguen a emitir cine clásico por considerarlo anticuado (excepción: El cine español en TVE2). ¡Y no digamos ya en blanco y negro! Todas prefieren las películas más caras por más recientes, que en un tanto por ciento muy elevado son una m... El buen cine actual apenas se emite (calidad y televisión son, por lo visto, incompatibles). Considerar "viejas" y "vistas" estas películas es una aberración que siempre ha afectado al cine (aunque ahora con más fuerza), considerado por la mayoría como un producto de ver y tirar, además de brutalmente sometido a los avances técnicos. El sonoro liquidó al mudo y el color al blanco y negro como ahora, en las programaciones televisivas, lo reciente liquida a lo "viejo".

Ni la literatura ni las artes consideran sus clásicos cosas viejas y aburridamente conocidas. Centauros del desierto es al cine lo que la Novena Sinfonía de Beethoven a la música o La Odisea a la literatura. ¿Se imaginan que no se programaran o editaran por "viejas" y conocidas? Están los DVD, sí. Pero la emisión en abierto es lo que garantiza la divulgación -democratización- del buen cine. 13 TV ofrece todos los días un largometraje a las tres y un western a las siete. En los días de Navidad que nos quedan emitirá Cita en Hong Kong de Dmytryck, Honor y venganza de Marshall, El caballero del Mississippi de Matè, El hombre de las pistolas de oro de Dmytryck y el día 6, como regalo de Reyes, en sesión doble de cine de barrio, Lo que el viento se llevó y El hombre tranquilo. ¿Cine "viejo"? ¡Y un cuerno! ¿Películas vistas y sabidas? ¡Otro cuerno! Las obras maestras son inagotables. Las buenas películas siempre se ven con gusto. Y en las series B hay muchas calidades que redescubrir. Por mantener abierta esta ventana al cine "viejo", mi gratitud a 13 TV.