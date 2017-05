La agresividad martirológica y mendicante de Pedro Sánchez, tan de los castizos universos de Viridiana o Misericordia, además de sus contradicciones y cerrazón autoabsolutoria, debieron descalificarlo ante la audiencia imparcial del debate: la formada por los entre los 11 y 5 millones de españoles que votan al PSOE y no por los 187.000 militantes que votarán el sábado. Parece claro que Sánchez es el líder más deseado por Podemos y el PP. Pactaría con los primeros dándoles poderes que las urnas nunca les darán, aunque sea al precio de que se merienden al partido como han hecho con lo que del PCE sobrevivía en Izquierda Unida, aunque sea un bocado incomparablemente más grande que se les puede atragantar. Y al PP le regalaría un PSOE fracturado, liderado por quien dos veces ha obtenido los peores resultados en la historia del partido y con pocas posibilidades de atraer a los votantes centrados que, al menos hasta ahora, son lo que otorgan las mayorías. Sería desconcertante que al final los afiliados forzaran el harakiri del partido escogiendo al candidato más útil a Podemos y al PP, además de ser por dos veces responsable de las más severas derrotas del PSOE y de su grave fractura interna.

Díaz tuvo la inteligencia y el realismo de dirigirse a la vez a los afiliados que votarán el 21 y a los no afiliados que votarán en la próxima convocatoria. Sánchez, en cambio, parecía más interesado en los afiliados que ahora le pueden dar el poder que en los electores que se lo pueden dar a su partido. Un error en quien aspira a liderar un partido que a su vez aspira a gobernar España. "No mientas, cariño" y "tu problema no soy yo, tu problema eres tú y estamos aquí porque en las elecciones sacamos 85 diputados", le dijo Susana Díaz recordándole sus fracasos electorales y la desafección de su Ejecutiva, de sus antiguos colaboradores y de sus mentores, entre ellos Felipe González y Rodríguez Zapatero. Tiene razón. El resultado del debate, que ganó Susana Díaz, abre perspectivas preocupantes porque está claro no sólo que las propuestas de los dos contendientes son incompatibles, sino que la animadversión entre Susana y un herido y rencoroso Pedro Mártir es insalvable. Si gana Sánchez -que de hacerlo sería por lo pelos- habrá fractura. Si gana Susana con una mayoría amplia habrá heridas, pero curables. A Podemos y al PP les conviene Sánchez; al PSOE y a España, Susana.