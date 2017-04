Tendiendo puentes

Eel Ayuntamiento de Almería tiene previsto invertir cerca de 250.000 euros en la remodelación del puente peatonal sobre la Avenida del Mar, una actuación que se ejecutará este año y que supondrá una mejora en accesibilidad, adecuación del entorno y la puesta en valor de la pasarela, en lo que viene siendo una de las principales demandas de los vecinos de Pescadería y del entorno de la Plaza Pavía.

La propuesta supone una solución necesaria, a la vista de los problemas de conservación, creativa y original de la construcción, y estoy convencido de que será del agrado de los vecinos de esta zona, a los que muy pronto les informaremos sobre el proyecto definitivo. No solo será una solución a los problemas de accesibilidad que actualmente tiene la pasarela para personas con movilidad reducida, supondrá también una mejora de las condiciones del entorno, especialmente focalizado en un solar cercano en la calle Socorro.

Un nuevo puente sobre la Avenida del Mar subraya nuestro compromiso con los vecinos del barrio, que en los últimos años ha recibido más de 600.000 euros de inversión en la mejora del Mercado de la Plaza Pavía y más recientemente inversiones en mejora de pavimentación.

Pensando también en la gente, en sus necesidades y en la nueva realidad social a la que nos enfrentamos tras la crisis, este Equipo de Gobierno se plantea también en su línea de trabajo fomentar y favorecer el alquiler en las viviendas municipales promovidas por la Empresa Municipal 'Almería XXI'.

Mientras que nosotros no permanecemos ajenos a esa realidad social, la Junta de Andalucía, sí. La administración que tiene las competencias de vivienda no ha construido ni una sola en la capital en los últimos años y su contador en inversión permanece a cero. Mientras, el Ayuntamiento convertido en el mayor promotor de vivienda pública de la provincia, ha puesto a disposición de los almerienses, en los casi diez años de historia de 'Almería XXI', un millar de casas, invirtiendo en esta política eminentemente social más de 4 millones de euros. Con estos datos, produce risa floja escuchar al grupo socialista criticar la política municipal de vivienda. Evidentemente, a la Junta no se le puede criticar ni en esto ni en otras muchas cosas, más que nada porque ni está ni se la espera.